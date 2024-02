Faça receita de frango com cebola caramelizada e cogumelos em 30 minutos

Este jantar que pode ser feito em uma panela só lembra até uma sopa de cebola francesa, mas é feito em menos tempo e com ingredientes mais leves. Nesta receita, cozinhar as cebolas em uma frigideira quente e seca faz com que elas liberem sua umidade e caramelizem em 30 minutos.

Sirva tudo na própria frigideira, com um pouco de migalhas de pão para absorver todos líquidos suculentos, ou desfie o frango e coloque-o em cima de um macarrão com manteiga. Para adicionar um pouco verde à refeição, misture espinafre, sirva ao lado de uma simples salada ou brócolis assado.

Rendimento: 4 porções

Tempo total: 30 minutos

Em uma tigela grande, misture 2 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de vinagre, o mel, a mostarda, a pimenta-calabresa e 1 colher de chá de sal; misture até ficar homogêneo. Seque bem o frango e tempere com sal e pimenta, depois adicione à mistura, revestindo bem. Deixe de lado em temperatura ambiente, mexendo uma vez enquanto faz as cebolas.

Aqueça uma frigideira de ferro fundido ou pesada de 30 cm em fogo médio-alto até ficar bem quente, de 1 ½ a 2 minutos, e adicione as cebolas em uma camada uniforme. Tempere com sal e cozinhe, mexendo ocasionalmente, por mais 4 minutos, a cada minuto mais ou menos. Adicione os cogumelos, tempere com sal e mexa para combinar (vai parecer cheio e está tudo bem). Deixe cozinhar, também mexendo mais ou menos a cada minuto, até que os cogumelos encolham e comecem a dourar (cerca de 4 minutos).

Misture as 3 colheres de sopa restantes de azeite de oliva e deixe as cebolas cozinharem até começarem a dourar, mexendo e baixando o fogo conforme necessário para evitar queimar, cerca de 2 minutos. Empurre as cebolas e cogumelos para as bordas da frigideira, depois adicione os pedaços de frango no centro. Despeje qualquer líquido restante (haverá pouco) sobre as cebolas e cogumelos. Cozinhe sem mexer por 4 a 5 minutos, depois acrescente os legumes, mexendo ocasionalmente, até que a proteína esteja cozida, cerca de dez minutos a mais (reduza o fogo para médio se as cebolas parecerem queimar em algum momento).

Adicione as 2 colheres de chá restantes de vinagre de xerez, mexendo e raspando qualquer pedacinho que grude no fundo da frigideira. Tempere a gosto com sal.