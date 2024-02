Novo hambúrguer quer imitar textura de boi com proteína de soja e ervilha

São Paulo

Provei o novo hambúrguer vegano da foodtech brasileira Fazenda do Futuro, lançado em janeiro. Feito com proteínas de soja e ervilha, o Burger 4.0 imita textura e sabores da carne de boi.

O produto, que está na quarta versão, começa a ser vendido congelado em redes nacionais como Carrefour e Pão de Açúcar e deve ser integrado aos lanches da Futuro Station, dark kitchen gerenciada pela empresa em SP.

Burger 4.0, lançamento da Fazenda do Futuro - Divulgação

Preparei a versão vegana em casa como faria com a de carne de boi, temperando com sal e pimenta. Como acompanhamento, coloquei cebola caramelizada, folhas, tomate e alguns condimentos.

No final, dentro do pão, o produto ficou com textura semelhante ao seu equivalente bovino. A carne vegetal estava firme, mas sem ser dura. Ela manteve umidade agradável, que remetia ao líquido do interior dos hambúrgueres tradicionais.

No paladar, havia uma gordura saborosa e gosto que lembrava a versão de boi, mas em um nível menor do que a textura.

O aroma não lembrou tanto a carne bovina, mas não desagradou. Foi uma refeição que não pareceu artificial e pode ser alternativa para quem quer reduzir o consumo de carne vermelha em lanches, mas sente falta do sabor e da textura animal.

O que tem no hambúrguer: água, preparado proteico (proteína texturizada de soja, proteína isolada de soja e proteína de ervilha), gordura vegetal, sal, beterraba em pó, dextrose, cebola em pó, aroma natural e estabilizante metilcelulose.

Sai a partir de R$ 21,90 uma bandeja com dois.



Lembrete amigo: pense na refeição como um fastfood: não dá para comer todo dia.

Receita de lanche com carne vegetal

Ingredientes

1 hambúrguer de proteína vegetal

Pão de hambúrguer

Folhas de agrião lavadas

Rodelas finas de tomate

1 cebola

Molho de soja

1 fatia de queijo cheddar

2 colheres (chá) de açúcar

Ketchup

Mostarda

Como fazer

1. Antes de prepará-lo, o produto precisa descongelar na geladeira. Vale baixá-lo do freezer um dia antes do dia da refeição.

2. Depois, é hora de temperar o hambúrguer. Sal e pimenta-do-reino já são suficientes para dar sabor, mas outras ervas podem entrar no pacote.

3. Para fazer a cebola caramelizada, corte tudo em pequenos cubinhos e despeje em uma panela com azeite. Quando estiverem douradas, acrescente molho de soja. Deixe reduzir e acrescente açúcar para caramelizar. Reserve.

4. Em uma frigideira aquecida, coloque azeite e ponha com cuidado o hambúrguer. Como ele é um pouco mole, melhor usar uma espátula.

5. Deixe fritar por cinco minutos do mesmo lado, o que permite que aconteçam as reações de Maillard, que douram e dão sabor aos alimentos ao transformar aminoácidos.

6. Com a espátula, vire o hambúrguer para continuar o processo. Quantos os dois lados estiverem com a mesma cor, similar à de hambúrguer de carne de boi, já está pronto. Falta agora colocar a fatia de queijo em cima e deixar derreter.

7. Antes de montar o lanche, sele os pães com azeite e depois coloque uma colher de maionese na base.