Receita de drinque para dez pessoas é ideal para servir a galera no Carnaval

Comece com uma base feita com cascas de limão amassadas com açúcar mascavo, canela, cravos, pimenta-da-jamaica (mais leve e aromática), anis-estrelado, grãos de pimenta-do-reino e chá. Em seguida, faça a bebida do seu jeito.

Se preferir adicionar álcool, adicione seu destilado favorito —gim, por exemplo, dá um toque refrescante. Se quiser um coquetel não alcoólico, basta adicionar água com gás, tônica e, se quiser, algumas gotas de Angostura (bitter com baixa quantidade em álcool; mas é optativo). O objetivo é criar uma bebida com a sua cara e dos seus convidados.Importante: você deve começar o preparo na véspera de servir.

The New York Times

Rendimento: Cerca de 10 copos

Tempo total: 1 hora, mais descanso durante a noite

Para a base do ponche festivo com especiarias:

Para a versão alcoólica:

Para a versão sem álcool:

Prepare a base: Com um descascador, retire as cascas de 4 limões e coloque-as em uma tigela média. Reserve os limões descascados. Adicione o açúcar e o sal às cascas e use um socador ou a ponta de um rolo de massa para trabalhar a mistura nas cascas até que comecem a ficar levemente translúcidas, cerca de 2 minutos.

Aqueça uma frigideira em fogo médio: Quando a panela estiver quente, adicione cravos, bagas de pimenta-da-jamaica, anis-estrelado, paus de canela e pimenta-do-reino. Aqueça, sacudindo a panela frequentemente, até que as especiarias estejam perfumadas, de 1 a 2 minutos. Não deixe parado muito tempo e preste atenção para que elas não queimem. Adicione as especiarias diretamente à mistura de cascas de limão, junto com as folhas de chá, e amasse por mais um minuto, esmagando-as. Em seguida, reserve à temperatura ambiente coberto por 8 e até 24 horas.

No dia seguinte: adicione ¼ de xícara de água quente à mistura cítrica, mexa suavemente para dissolver o açúcar e reserve por 2 minutos. Enquanto isso, esprema os limões reservados (você deve obter cerca de ¾ de xícara de suco de limão; talvez seja necessário espremer 1 ou 2 dos limões a mais). Adicione os sucos frescos de limão e laranja à mistura de açúcar e especiarias, depois coe em uma peneira fina, pressionando os sólidos (você precisa de aproximadamente 1 ¼ de xícara de líquido). Armazene em um recipiente hermético na geladeira até estar pronto para servir o drinque final, mas não guarde por mais de duas semanas.

Para o drinque alcoólico: encha um copo baixo com gelo e acrescente 30 ml da base de ponche festivo com especiarias, 30 ml do destilado escolhido e 3 a 4 dashes de angostura. Mexa suavemente para combinar. Adicione 30 ml de água com gás e 60 ml de vinho espumante. Finalize com uma rodela de limão ou laranja, ou um pau de canela, ou ambos.