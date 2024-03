Guia Michelin anuncia em maio lista de endereços estrelados do Rio e de SP

São Paulo

O Michelin, uma das publicações gastronômicas mais famosas do mundo, anuncia no dia 20 de maio sua lista de restaurantes estrelados do guia conjunto que reúne casas no Rio e em São Paulo.

Prato do restaurante D.O.M., do chef Alex Atala, avaliado com duas estrelas na última edição do Guia Michelin (2020) - Ricardo D'Angelo/Divulgação

A premiação vai acontecer no Rio de Janeiro pela primeira vez, graças ao investimento de R$ 1,9 milhão da prefeitura para que a cidade adquirisse o direito de sediar a premiação, em evento no hotel Copacabana Palace —o mesmo que recebeu a cerimônia do 50 Best América Latina.

Na cerimônia, serão anunciados todos os restaurantes recém-ingressados ou mantidos na seleção –que podem ser classificados com três estrelas (cozinha excepcional), duas estrelas (excelente) e uma estrela (requintada)–, além dos aclamados na categoria Bib Gourmand, que destaca a relação entre qualidade e preço.

Para avaliar as casas, inspetores especializados visitam os estabelecimentos anonimamente. As opções são julgadas de acordo com cinco parâmetros: qualidade dos produtos, harmonia dos sabores, domínio das técnicas culinárias, personalidade da cozinha, consistência ao longo do tempo e através do menu como um todo.

A última versão do guia de capa vermelha (dedicado a restaurantes) foi publicada em 2020, somente no formato online –disponível no aplicativo do Michelin–, por conta da pandemia. O Brasil nunca teve um restaurante com a classificação de três estrelas: em 2020, as casas avaliadas com duas estrelas foram o extinto Ryo (SP), o D.O.M. (SP), o Oteque (RJ) e o Oro (RJ).

Neste ano, a cerimônia de lançamento do Guia Michelin Rio de Janeiro e São Paulo será transmitida a partir das 20h pelo canal oficial do YouTube.