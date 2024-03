Veja receita de lasanha de abobrinha, que pode ser congelada para comer em dias corridos

São Paulo

Nos dias corridos, pode ser difícil encontrar tempo para cozinhar. Por isso, é sempre bom ter algumas opções de alimentos prontos ou praticamente finalizados no freezer, para descongelar rapidamente e comer.

Evitando as versões industrializadas de lasanhas, a dica é preparar a receita de massa e congelar em casa, para apenas aquecer o prato quando desejar.

Lasanha de abobrinha com moho pesto preparada na Escola Wilma Kovesi de Cozinha - Bruno Santos/ Folhapress

O preparo faz parte do quarto capítulo da série da Folha "Cozinha Rápida em Casa", pensada para tornar mais prática a rotina de preparar alimentos —seja na hora de comprar ingredientes, de escolher receitas ou de congelar a comida.

Nesta edição, profissionais de nutrição e gastronomia deram dicas para armazenar os alimentos no freezer e fazer com que eles durem mais tempo na cozinha. No caso das massas, o tempo que podem passar no congelador por chegar a três meses.

Tempo de preparo 30 minutos

Rendimento 2 porções

Ingredientes

2 abobrinhas médias

250 g de mozarela ralada

1 maço de manjericão pequeno

2 colheres (sopa) de azeite

250 g de massa para lasanha já cozida

Para o pesto

1 dente de alho

5 nozes (use pinoli, se preferir)

40 g de queijo ralado na hora

1 xícara de azeite (se necessário, use mais)

Modo de preparo