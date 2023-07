Aprenda receita fácil e rápida de fondue para espantar o frio no fim de semana

São Paulo

Com os termômetros previstos para atingir menos de 8 graus, este deve ser um dos sábados mais frios do ano, com ventos fortes e um clima ideal para permanecer em casa debaixo das cobertas.

Foto do fondue indicada pela confeiteira Luciana Machado, da Lu Chocolates - Divulgação

Para amenizar a temperatura baixa, a dica da confeiteira Luciana Machado, dona do ateliê Lu Chocolates, é o clássico fondue de chocolate, que além de simples e rápido, é uma receita fácil e que rende o bastante para até quatro pessoas.

Na dica de Machado, o chocolate pode ser derretido em banho-maria ou no micro-ondas, leva um toque de conhaque e fica pronto em menos de 30 minutos.

As frutas ficam a critério do freguês, mas as indicações clássicas são morangos e uvas, podendo incluir ainda banana, damasco e até mexerica. Biscoitos também são uma opção.

Grau de dificuldade: fácil

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 4 porções | 4 pessoas

Ingredientes

500 gramas de chocolate ao leite nobre

500 ml de creme de leite

500 ml de conhaque

Modo de Preparo