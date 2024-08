Folha prova creme de pistache, ingrediente fetiche da gastronomia

São Paulo

Desde que o pistache virou febre no Brasil, chefs não perdem a oportunidade de usá-lo em receitas. Mas, além de estar presente em doces, ovos de chocolate, sorvetes e bombons, também é encontrado na forma de creme —semelhante ao de avelã.

O produto, vendido em lojas físicas e online, foi tema do Folha Prova, que examinou seis marcas em uma degustação às cegas. Algumas delas são feitas só com quatro ingredientes; outras levam mais de dez. Os preços variam de R$ 55 a R$ 102,30, com peso médio de 250 gramas.

Degustação às cegas degustou seis marcas de creme de pistache. Da esq. para dir. Flakes, Haoma, Castanharia, Flavorati, Bacio di Latte Borelli e - 11.mar.24 Danilo Verpa/Folhapress/Folhapress

Assim como o de avelã, o creme de pistache serve para passar no pão ou comer direto da colher. Há também versões que funcionam como cobertura de sorvete e ganache.

Textura, sabor da matéria-prima e quantidade de açúcar estavam entre os itens avaliados. Participaram da prova os repórteres da Folha Ana Clara Cottecco, Julia Estanislau, Luísa Costa e Nicholas Pretto. Completou o time a confeiteira Marina Anders, da Doceria Zucker, em São Paulo.

Segundo o grupo, as marcas vendem cremes de pistache com texturas muito diferentes entre si —ao contrário do que acontece com o similar à base de avelã. Os produtos disponíveis têm consistência líquida, de pasta densa ou até muito firme. A coloração também pode variar.

Para Curtir SP Receba no seu email um guia com a programação cultural da capital paulista Carregando...

Segundo Marina Anders, a cor dessa oleaginosa quando torrada e processada pode variar do verde escuro ao marrom —e não tem necessariamente o aspecto verde intenso. O insumo presente no Brasil vem de três principais exportadores: EUA, Argentina e Irã, nesta ordem.

Para participantes do teste, metade das marcas mantém o fruto no sabor e na aparência. Nas restantes, o equilíbrio entre ingredientes é um problema. Para tornar o creme mais palatável, algumas fabricantes abusam de elementos como adoçantes ou açúcar.

Veja, a seguir, o panorama da degustação. A seção Folha Prova oferece ao leitor um guia de compras e já avaliou produtos como vinho, pão de queijo congelado, ketchup e panetone. O resultado não é um ranking, mas uma lista que avalia pontos fortes e fracos dos produtos.

Bacio di Latte

Apresenta a textura que se espera de um creme, avaliam os jurados. Mas falha no excesso de doçura. A combinação da sorveteria favorece paladares que preferem doce, diz Luísa Costa. É o caso de Nicholas Pretto, que gostou do produto, apesar de não achar ideal para ser passado no pão. Ana Clara Cottecco afirma que é possível sentir o sabor do pistache e, mesmo o considerando muito doce, usaria como pasta ou cobertura de sorvete. O problema mesmo foi a cor. "Um verde muito intenso", diz Marina Anders. O produto leva corante natural derivado de clorofila, pigmento de plantas.

Preço R$ 65 (250 g) em baciodilatte.com.br ou lojas físicas

Borelli

A versão Pistachio Perfetto da rede de sorvetes tem sabor similar ao de pistache. Nele, a doçura é equilibrada por pedaços crocantes do fruto. Essa combinação de pasta com crocância funciona bem, dizem os jurados. Todos os elementos têm harmonia entre si, sem roubar o sabor dos outros, diz Julia Estanislau. A leveza da mistura também se destacou entre os jurados. O que fica na boca, para eles, é o sabor do fruto.

Preço: R$ 55 (180 g) em gelatoborelli.com.br ou lojas físicas

Castanharia

Para fazer o creme, a loja de produtos veganos mistura pistache, macadâmia, açúcar de coco e sal. O resultado agrada tanto pelo sabor, que equilibra bem a quantidade de doce, quanto pela aparência, com um verde amarronzado. "É leve e salgadinho", diz Cottecco. Outro ponto positivo são os pedaços rústicos do fruto, que dão crocância. O único incômodo para alguns dos jurados foi a textura. "Para fazer ganache, seria ideal se fosse mais liso", afirma Anders. Opinião semelhante tem Pretto. "É uma experiência boa, mas se alguém busca uma ‘Nutella’ de pistache, não é essa", diz.

Preço: R$ 102,30 (210g) em loja.estarbemalimentos.com.br

Flakes

"Na boca fica um sabor doce ruim", diz Pretto. Os outros jurados concordam que o produto da doceria poderia ser mais equilibrado. "É muito doce. Tenta trazer um salgado, mas que não faz muito sentido ali", afirma Cotecco. Outro problema aparece na textura, considerada gordurosa por alguns. Na percepção de Costa, o produto cola no céu da boca. Já Anders vê qualidade na textura cremosa. Para ela, o problema está no equilíbrio da doçura e na cor, pouco parecida com o pistache in natura.

Preço: R$ 69,90 (250g) em flakes.goomer.app ou na loja física

Flavorati

Um dos favoritos da degustação, agradou pela textura lisa. "Não é líquido ou pelotudo", diz Estanislau. A característica faz com que ele funcione bem como creme para diferentes usos. "Daria para colocar no pão ou rechear sobremesas", declara Pretto. No sabor, parte dos jurados sentiu excesso de doce, apesar da percepção ser saborosa, que não permanece na boca. A manteiga de cacau incluída pela chocolataria no preparo é outro elemento positivo. "Como creme de pistache, é um dos que funciona melhor", diz Cottecco.

Preço R$ 56 (150g) em flavorati.com.br ou na loja física.

Haoma

"Parece creme, mas não tem muito gosto de pistache", avalia Estanislau. No produto, que tem na sua receita uma lista extensa de ingredientes como whey protein, proteína de ervilha e matchá em pó, o sabor de adoçante se sobressai —a chocolateria vende alimentos sem açúcar. Segundos os jurados, o desequilíbrio de doçura torna o creme enjoativo após poucas colheradas. "A sensação é bem artificial", afirma Anders. Para ela, o que se sobressai no final é um gosto de adoçante. Há também pedaços que lembram chocolate, que não agradam.

Preço: R$ 74,90 (220 g) em amohaoma.com.br ou nas lojas físicas