Enel não tem previsão para normalizar rede elétrica no centro de SP

São Paulo

A concessionária da distribuição de energia na capital paulista, Enel, afirma que a rede elétrica na região central da cidade foi recuperada apenas parcialmente desde a última segunda-feira (18) e que não há previsão para o restabelecimento pleno do fornecimento de luz. O diagnóstico foi informado pelo diretor de manutenção da companhia, Darcio Dias, na tarde desta quinta-feira (21).

Segundo o diretor, a maior parte dos domicílios que sofreram apagões ao longo desta semana já tiveram o fornecimento de energia normalizado. Há alguns endereços, porém, onde a capacidade da rede elétrica ainda não foi totalmente recuperada.

Para esses locais, será necessário continuar com o abastecimento por meio de geradores a diesel por tempo indeterminado.

Geradores da Enel na rua General Jardim, na Vila Buarque; endereços da região central de SP vivem dias de apagões desde segunda-feira (18) - Ronny Santos - 20.mar.2024/Folhapress

Dias conversou com a Folha antes de novas ocorrências de falta de luz serem registradas na noite desta quinta em ruas de Santa Cecília, bairro que já vinha sendo afetado, e da República, onde problemas não haviam sido relatados até então. Avenidas importantes do centro como a São João estavam às escuras e sem semáforos por volta das 19h.

Mais cedo, no início da tarde, equipes da companhia precisaram fazer um desligamento da rede após perceberem uma falha. Segundo Dias, os moradores não foram avisados com antecedência sobre o desligamento porque as equipes de manutenção "precisaram fazer um desligamento de urgência, não foi algo programado que poderia ter sido informado".

"Estamos trabalhando para voltar à composição da rede original", disse Dias. "É uma rede que está sendo estabilizada. A gente está avançando com os reparos, com as equipes, com os geradores e monitorando, mas não podemos precisar quando [a rede vai voltar à situação original]", declarou.

De acordo com o diretor, a rede elétrica da região central de São Paulo não costuma sofrer com instabilidade energética porque é ordenada de forma a evitar interrupções de energia. O sistema nessa área opera com quatro dispositivos chamados de "alimentadores elétricos", responsáveis pela transmissão de energia. Normalmente, ele explica, os consumidores não sentem diferença no fornecimento quando há falha em apenas um deles.

Na segunda-feira, segundo a companhia, uma escavação atingiu cabos da rede subterrânea. Segundo a Enel, o problema foi causado pela Sabesp, estatal paulista de saneamento —a empresa, por sua vez, afirma que investigou e não encontrou indícios que sua obra tenha danificado a fiação.

Desde então, apesar dos reparos, parte da região ainda não está com todos os equipamentos em pleno funcionamento. De acordo com Dias, é isso que faz com que alguns imóveis ainda estejam com a rede elétrica funcionamento apenas parcialmente. Moradores de bairros como Santa Cecília e Vila Buarque relatam que, mesmo após o restabelecimento de energia, há tomadas, elevadores e outros equipamentos que não estão funcionando em alguns casos, ou apenas com a fase de 110v disponível.

"É consequência do sistema não estar na configuração original", disse o diretor. "Por estar com três alimentadores em vez de quatro, pode ocorrer uma condição local como essa, e é por isso que estamos usando os geradores."

Empresa diz que reforçou equipes para a chuva

Diante de uma previsão de chuva intensa na região metropolitana de São Paulo ser divulgada, a Enel também afirma que já aumentou o número de equipes em prontidão a partir desta quinta. Segundo Dias, já foram mobilizados mais profissionais de manutenção para a noite desta quinta e a madrugada de sexta.

Uma avaliação deve ser realizada nesta sexta-feira novamente para determinar se serão necessárias mais equipes. "Estamos trabalhando com uma situação de pré-alerta", disse o diretor.

Chuvas e ventos fortes deverão atingir São Paulo, mas com mais intensidade no litoral e no Vale do Paraíba, a partir da tarde desta quinta, por causa de uma frente fria que se desloca do Rio Grande do Sul. O alerta dos serviços meteorológicos vale até domingo (24).