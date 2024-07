Financial Times

Com algumas raras exceções, como aqueles que tentaram sabotar os serviços ferroviários de alta velocidade franceses na semana passada, poucos desejariam o fracasso da 33ª Olimpíada. Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris, assim como seus antecessores, têm como objetivo sediar um espetáculo atlético que agrade ao público e realizar um evento seguro e globalmente unificador, mesmo em um momento de desunião nacional francesa.

Mas o sucesso desses Jogos tem uma dimensão adicional: enfrentar desafios climáticos. A atenção nesta semana tem se concentrado nas primeiras medalhas, mas também no estado do rio Sena, cuja qualidade da água caiu drasticamente após fortes chuvas, forçando o adiamento do triatlo masculino. Em meio ao aumento das temperaturas globais e na cidade onde o acordo climático de 2015 foi forjado, os organizadores estabeleceram o objetivo de emitir menos gases de efeito estufa, servir mais alimentos à base de plantas, utilizar menos plástico de uso único e implantar mais locais temporários. Mais rápido, mais alto, mais forte, sim, mas também mais enxuto, mais verde —e mais quente.

Turista fotografa o rio Sena, em Paris, no início dos Jogos Olímpicos; qualidade da água é um problema mesmo antes do início do evento - Mathilde Missioneiro - 29.jul.24/Folhapress

A tensão entre objetivos ambientais e olímpicos não é nova, como Madeleine Orr explica em "Warming Up", seu novo livro sobre como a mudança climática está alterando o esporte. O comitê por trás dos Jogos Olímpicos de Inverno de Lake Placid, de 1932, teve que recuar em um plano de derrubar 2.500 árvores na Reserva Florestal de Adirondack para criar uma pista de bobsleigh após protestos e processos judiciais.

O objetivo de deixar um legado duradouro também tem sido parte do planejamento olímpico há anos. Como o pós-Atenas em 2004 e o Rio de Janeiro em 2016 mostraram, os esforços para evitar a construção de elefantes brancos olímpicos nem sempre são bem-sucedidos. Mas Londres-2012 forneceu um bom exemplo de regeneração e reutilização de locais, e o Coliseu Memorial de Los Angeles, já usado nos Jogos de 1932 e 1984, terá uma terceira edição em 2028.

Os ambientalistas estão certamente cautelosos com o "greenwashing". Um relatório de grupos sem fins lucrativos focados em clima, Carbon Market Watch e Éclaircies, descreveu os esforços para tornar os Jogos mais verdes como "uma tentativa decente". Mas pediu um monitoramento mais rigoroso do progresso, maior transparência, patrocínios mais responsáveis e até uma redução do conceito como um todo para diminuir a quantidade de carbono queimada pelos espectadores que chegam.

Promessas pré-olímpicas grandiosas podem dar errado, nenhuma mais espetacularmente do que as do prefeito de Montreal, Jean Drapeau. Ele se vangloriou de que as Olimpíadas de 1976 não poderiam "ter um déficit assim como um homem não pode ter um bebê". Levou 30 anos para a cidade canadense pagar sua dívida, dando para as Olimpíadas uma reputação de encher os corações dos espectadores, mas esvaziar os cofres públicos.

Ainda assim, os organizadores de Paris merecem crédito por mirar tão alto quanto os atletas. Eles querem reduzir pela metade as emissões de gases de efeito estufa dos Jogos que ocorreram em Londres e no Rio. (Tóquio foi uma exceção, adiada por um ano por causa da pandemia, e realizada em grande parte sem público em 2021.) Eles também planejaram que 95% dos locais sejam temporários ou usem ativos existentes, construídos e naturais —desde que a poluição da água permita.

A mudança nas abordagens para a construção de infraestrutura de eventos é destacada em um dos únicos dois novos locais permanentes, o centro aquático olímpico. Ele fica em frente ao Stade de France, onde grande parte da competição de atletismo acontecerá. O primeiro é um edifício movido a energia solar mobiliado com materiais reciclados; o segundo é um enorme legado de concreto da Copa do Mundo de futebol de 1998.

É um imperativo existencial para as Olimpíadas fazerem melhor. A mudança climática já está tendo um impacto, seja pelo calor que agora ameaça a maioria dos Jogos de verão, seja pela diminuição da cobertura de neve que coloca em risco os Jogos de inverno. A eficiência demonstrável também é fundamental para atrair possíveis anfitriões desencorajados pelo risco de estouros de custos no estilo de Montreal.

Desde o salto em altura estilo "flop" de Dick Fosbury em 1968, até os mais recentes trajes aerodinâmicos da equipe de ciclismo do Time da Grã-Bretanha, as inovações têm animado e melhorado a competição olímpica. Uma abordagem inventiva, econômica e sustentável para a realização dos Jogos é igualmente vital para o seu futuro.