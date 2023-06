12 organizações chanceladas pelo Prêmio Empreendedor Social estão em lista de organização suíça

São Paulo

Doze organizações sociais que já foram premiadas (ou finalistas) no Prêmio Empreendedor Social, realizado pela Folha em parceria com a Fundação Schwab, foram incluídas no ranking anual da The Dot Good (antiga NGO Advisor), organização de mídia independente com sede em Genebra, na Suíça.

Destaques no maior concurso da América Latina, Sitawi (5º), Movimento Bem Maior (7º), Artemísia (10º), Amigos do Bem (11º), Viva Rio (15º), Idis (19º), Gastromotiva (20º), Agenda Pública (25º), Vaga Lume (31º), Gerando Falcões (33º), IDBR (34º), Turma do Bem (45º) e Projeto Saúde e Alegria (50º) foram listadas no top 50 Brasil da Dot Good, que publicou no Dia dos Namorados (12 junho) também sua classificação das 200 melhores organizações do mundo.

As organizações chanceladas ao longo dos anos do Prêmio Empreendedor Social movimentaram, segundo mostra o site da The Dot Good, US$ 26,56 milhões (equivalente a R$ 126,64 milhões).

A listagem deste ano da organização suíça trouxe neste 50 projetos brasileiros, em vez dos tradicionais 25. O primeiro lugar do país ficou com o Cieds - Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, que é liderada pelo diretor-presidente Vandré Brilhante e tem projetos para a geração de redes para a prosperidade em 400 municípios do país.

No ranking internacional, com 200 organizações, o Brasil emplacou apenas 18 projetos. O Cieds, popr exemplo, que lidera a lista nacional, é o 48º no ranking internacional, que trouxe em primeiro lugar a Brac, organização de Bangladesh que atua em 10 países e movimentou US$ 1,08 bilhão (R$ 5,17 bilhões).

As organizações do terceiro setor no Brasil respondem por 4,27% do PIB do país e empregam cerca de 6 milhões de pessoas, de acordo com a pesquisa "A importância do terceiro setor para o PIB do Brasil", realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), pela Sitawi Finanças do Bem e pelo Movimento Por Uma Cultura de Doação.

Confira abaixo o Top 50 Brasil The Dot Good: