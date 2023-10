Aline Odara vence Empreendedor Social na categoria Soluções que Inspiram

São Paulo

A pedagoga e cientista social Aline Odara é a vencedora da categoria Soluções que Inspiram do Prêmio Empreendedor Social 2023. Ela está à frente do Agbara, um dos primeiros fundos de investimentos para mulheres negras do Brasil.

Criado durante a pandemia para fortalecer pessoas que enfrentavam diversas crises, o mecanismo segue distribuindo recursos materiais e financeiros com apoio de uma rede de doadores.

"Se não fossem as políticas de ações afirmativas não estaríamos aqui", disse Aline Odara ao receber o troféu no palco do Teatro Porto Seguro, em São Paulo, nesta terça-feira (24), entregue por Silmara Olivio, líder de Assuntos Públicos, Comunicação e Sustentabilidade do Cone Sul e Brasil da Coca-Cola Company.

Sua trajetória como empreendedora veio à tona após dois dramas pessoais: Aline superou um câncer e perdeu um irmão. Fatos que mudaram o rumo de sua vida e a fizeram olhar com mais profundidade para a transformação social.

O Fundo Agbara beneficia mulheres negras, trans e lésbicas, mães solo, mulheres com mais de 50 anos e egressas do sistema prisional, migrantes e refugiadas.

E prioriza ações que fomentem a cultura afro-brasileira e criem impacto socioambiental positivo. Os valores investidos na lógica da filantropia negra se multiplicam —em renda e novos sonhos.

"Estou emocionada. A gente representa muita mulher aqui nesta noite. A gente merece sim. A gente trabalha muito todos os dias com muita excelência, porque o racismo é implacável neste país. Receber esse prêmio é um super gás."

Em Soluções que Inspiram, Aline Odara concorreu com Fernando Rangel, da Refúgio 343, ONG que atua com reinserção de refugiados e migrantes da Venezuela, e Ananias Viana e Jucilene Jovelino, que lideram a Rede Cidadania Quilombola com seus núcleos produtivos que fortalecem culturalmente e economicamente a região.

As três iniciativas chegaram à final na categoria que deu visibilidade a organizações que combatem racismo, violência e desigualdades e que fortalecem direitos humanos e comunidades.

A escolha foi feita por um júri composto de personalidades e especialistas, que contou, entre outros, com empreendedores sociais como Jerro Billimoria e Celso Athayde, empresários de destaque como Marta Pinheiro e Helena Bertho, e atores do ecossistema de impacto social, como Ana Moser e Marcel Fukuyama.

