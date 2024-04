Avô careca é sinal de calvície no futuro? Conheça mitos e verdades sobre o problema

São Paulo

Os mais velhos adoram dizer que quem tem um avô materno careca certamente também vai ser careca quando ficar adulto. A matemática, no entanto, não é assim tão precisa. Se você já ouviu isso (ou se tem um avô careca) e ficou preocupado, saiba que há muitos mitos quando o assunto é calvície.

Será que um avô careca é mesmo sinal de perigo no futuro? - AdobeStock

Segundo a dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologista Maria Paula Del Nero, já na adolescência pode ser que apareçam os primeiros sinais do problema. É quando os hormônios sexuais começam a se manifestar, ela diz, e eles estão relacionados à calvície.

Sim, ser ou não careca é uma consequência da genética, afirma Maria Paula. "Algumas pessoas com uma carga genética maior podem ter manifestações precoces, e outras com menor carga genética podem ter manifestações tardias, após os 40 anos", diz.

A alopecia androgenética (AAG), a popular calvície, é uma doença crônica e progressiva, que leva à "miniaturização" dos folículos pilosos —ou seja, ela afina os fios. "Nos homens, as têmporas (entradas) e o vértex (coroa) são as regiões mais atingidas, enquanto nas mulheres, a AAG costuma ocorrer de maneira difusa, afetando mais a porção central do couro cabeludo."

Tire abaixo suas dúvidas sobre calvície e conheça alguns mitos. As respostas foram dadas ao Folhateen por Camila Dezanetti, dermatologista e tricologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Homem com 'entradas' no cabelo - AdobeStock

É verdade que os primeiros sinais de calvície já surgem na adolescência?

Geralmente quando existe uma predisposição genética à calvície, conhecida como alopecia androgenética, nos pacientes do gênero masculino, os primeiros sinais tendem a aparecer entre os 17 e os 23 anos.

Isso acontece com todos os calvos (ter os primeiros sinais na adolescência), ou nem todos têm esses indicativos?

Não obrigatoriamente em todos, mas na grande maioria que apresenta traços genéticos importantes (quando estamos falando de alopecia androgenética).

É verdade que se o pai da minha mãe é careca, eu também vou ser careca?

Hoje sabemos que muitos genes da calvície são transmitidos pelo cromossomo X, que é recessivo. Então, se você for do gênero masculino e herdar o gene alterado, você tem uma chance muito aumentada de calvície.

Isso também vale para meninas?

Se for do gênero feminino você precisa herdar dois genes alterados para manifestar a calvície.

Ter "entradas" antes dos 20 anos é indicativo de que vou ser careca?

Ter entradas não significa necessariamente calvície. As entradas são um padrão masculino de cabelo, como ter barba e pelos no corpo. Elas surgem por ação hormonal saindo do padrão arredondado e fechado do cabelo infantil para um padrão mais angulado com recuo no desenho lateral e linhas mais retas na vida adulta.

No caso das meninas, ter a "risca" do meio do cabelo muito aberta é indicativo de que ela pode ser careca quando ficar adulta?

Um dos primeiros sinais da alopecia androgenética feminina é o alargamento da linha média ou seja da parte central dos cabelos e esse espaçamento vai aumentando gradualmente.

Perder muito cabelo no banho e no travesseiro é indicativo de que vou ser careca?

Durante a lavagem dos fios, é normal percebermos uma perda de fios de cabelos, e isso pode assustar. Mas, na grande maioria das vezes, ela está dentro do normal, pois ao longo do dia os fios se desprendem naturalmente do couro cabeludo. Eles estão emaranhados uns nos outros, então, quando lavamos ou passamos a mão nos cabelos, eles se soltam e escorrem. Já quando percebemos fios diariamente no travesseiro, isso pode, sim, ser um sinal de queda de cabelos além do normal, mas não de ficar careca.

No caso dos meninos, ter poucos pelos no corpo é sinal de que vou ser careca?

Geralmente ter pouco pelo no corpo não está relacionado ao surgimento da alopecia androgenética, mas existem, sim, causas imunológicas que podem causar perda de pelos pelo corpo e/ou couro cabeludo, de maneira localizada ou generalizada. É a chamada alopecia areata.

Ter muita caspa na adolescência é sinal de que posso ficar careca?

A oleosidade do couro cabeludo favorece a formação de caspa e a inflamação do couro cabeludo (dermatite seborreica), que são fatores que predispõem a queda de cabelos.

Meu couro cabeludo é oleoso. Isso pode gerar ou piorar a calvície na fase adulta?

Com certeza sim. O couro cabeludo oleoso provoca dermatite seborreica, que favorece a queda e piora a calvície.

Qual a diferença entre calvície e queda de cabelo?

Nos referimos a queda de cabelos anormal toda vez que temos uma perda de fios maior do que o número de fios que estão nascendo. Consideramos normal a média de queda entre 50 e 100 fios por dia. A queda de cabelos pode ter várias causas: genética, imunológica, alérgica, nutricional, por estresse…

Quando falamos em calvície, geralmente estamos nos referindo à alopecia androgenética, que é a queda de cabelos mais comum nos homens e se caracteriza pela interrupção do ciclo de crescimento do folículo capilar e a consequente perda de cabelos. A condição se caracteriza por um padrão definido na maior parte dos casos. A queda acomete a parte frontoparietal, as famosas entradas, podendo também acometer a região superior da cabeça (vértex ou coroa), formando um M.

A calvície tem cura?

No caso da alopecia androgenética, ainda não, mas existe controle e as pesquisas estão sempre avançando nessa área.

Se a tendência a ser careca no futuro se confirmar, como tratar para ela evoluir mais devagar?

Como na grande maioria das doenças, ter hábitos saudáveis como a alimentação rica em proteínas e vitaminas sempre será um ponto positivo no controle da calvície. ⁠Controlar a oleosidade do couro cabeludo também tem papel fundamental, com lavagens frequentes e xampus adequados. É muito importante também evitar dormir com os cabelos molhados.



Como sabemos, existe alteração hormonal na calvície, portanto, o uso de medicação oral como a finasterida e a dutasterida é importante. Elas inibem enzimas chamadas de 5 alfa redutase, impedindo que o corpo converta testosterona em DHT, o responsável pela calvície. ⁠O minoxidil pode ser usado topicamente ou em comprimidos. É um medicamento capaz de prolongar a fase de crescimento do ciclo do cabelo.

Também existem tratamento realizados em consultório, como lasers e led, para melhorar a circulação e a oxigenação local, a infusão de medicação através de microagulhas diretamente na área do bulbo capilar, e a terapia capilar com uso de xampus e cremes para tratar e acalmar o couro cabeludo.