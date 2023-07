Ideias de Darwin viram tema da canção 'Evolução', que fala de Lamarck e Noé

São Paulo

O cientista inglês Charles Robert Darwin um dia chegou para seus colegas e disse: "Ei, caras (mulheres eram barradas nas ciências naquela época), e se todos nós tivéssemos o mesmo ancestral em comum? Não seria irado?". E todo mundo ficou de boca aberta, cara, Charles, que ideia maluca é essa?

Pois demorou até que esse e todos os outros pensamentos revolucionários que Darwin teve fossem plenamente aceitos pela sociedade e pela comunidade científica, mas, algumas décadas depois, e até os dias de hoje, as coisas que ele estudou e descobriu no século 19 são tidas como alguns dos mais importantes avanços na área da biologia.

Ilustração de Carolina Daffara - Carolina Daffara

Corta para o Brasil de 2023, e os músicos Danilo Dunas e Pedro Buarque, dois grandes fãs das ideias de Darwin, resolvem fazer uma música que fala de quem foi o cientista e o que são os conceitos que ele apresentou para o mundo.

"Evolução" foi lançada no último dia 8, quando se celebrou o Dia Nacional da Ciência, e nasceu porque Danilo queria saciar a curiosidade de crianças pelos animais, seus modos de vida e por que eles são tão diferentes uns dos outros.

Danilo escreveu a letra e Pedro fez a melodia estilo country rock —ele também canta junto com Danilo e toca cinco instrumentos, entre bateria e teclado.

"Acho que a música no geral tem esse poder de pegar uma coisa que pode parecer complicada e trazer para todo mundo de forma mais simples e divertida", diz Danilo, que explicou para a Folhinha algumas das coisas que aparecem em "Evolução", que está disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Leia abaixo o que ele diz.



EVOLUÇÃO

A evolução foi uma teoria defendida por Charles Darwin. Ele dizia que os animais não nasceram todos ao mesmo tempo do jeito que são hoje. Que eles não foram criados todos em menos de uma semana.

Ele dizia que os animais ficaram assim tão diferentes uns dos outros por causa de um processo demorado em que as características dos animais (o fato de saber nadar, voar etc) faziam com que alguns tivessem vantagem para sobreviver no seu ambiente. E os que não tinham essas vantagens morriam. De acordo com Darwin, só sobreviviam os animais mais adaptados.

LAMARCK

Jean-Baptiste de Lamarck é um naturalista francês que também acreditava na evolução, que também achava que as espécies se transformaram. Só que ele, ao contrário do Darwin, dizia que as espécies se modificaram porque o animal acabava usando uma parte do seu corpo para conseguir sobreviver. E que, com isso, o animal acabava mudando e passando essa característica para os filhos.

Por exemplo, ele achava que se a girafa estica o pescoço para alcançar as folhas que estão mais no alto, o pescoço dela vai ficando cada vez maior e, quando ela tiver um filhote, ele já ia nascer com o pescoço bem grande.

Pela explicação do Darwin, os animais que tinham o pescoço mais baixo morriam de fome, e quem sobrevivia ali eram os animais com o pescoço maior, ou seja, a girafa. Houve, portanto, uma seleção natural.

CHIMPANZÉS

Na letra eu falo que eles são nossos primos porque o Darwin dizia que homens e chimpanzés têm um ancestral em comum. Como se tivéssemos um tatatatatatataravô em comum. Lá no comecinho, havia uma espécie e então começou a ter uma mutação (que foi um conceito que o Darwin não chegou a desenvolver, mas geneticistas depois o fizeram) dentro daquela espécie, com indivíduos diferentes.

A seleção natural fez os mais adaptados sobreviverem. Isso fez surgir o ser humano. Foi um processo de muitos e muitos anos.

ARCA DE NOÉ

É importante que a gente conheça as diversas explicações para a origem das espécies, inclusive as religiosas. E devemos ter acesso a todas elas, não só a judaico-cristã, mas também os mitos indígenas, por exemplo. Mas não podemos confundir explicações científicas com lendas.

A explicação da Arca de Noé contraria a de Darwin. Na Bíblia, está escrito que Deus criou todos os animais em poucos dias, e que o que fez com que eles sobrevivessem a um grande dilúvio foi o fato de Noé, alertado por Deus, ter colocado na sua arca um casal de cada espécie.

De acordo com o que Darwin ensina, caso ocorresse um grande dilúvio, as espécies adaptadas a viver debaixo d'água sobreviveriam e as outras seriam extintas. E o ser humano, como conseguiu desenvolver a capacidade de enfrentar desafios da natureza, por exemplo construindo barcos, talvez sobrevivesse.

DINOSSAURO E BARATA

Crianças adoram dinossauros. Eles são fortes e no entanto não estão mais aqui, e animais frágeis como a barata sobrevivem. A teoria da seleção natural não diz que não é sempre a espécie mais forte e poderosa que sobrevive, mas sim a que se adapta melhor. O dinossauro pode ser muito mais feroz e estar no topo da cadeia alimentar, mas, se ele não conseguir se adaptar a uma mudança, ele morre.

TODO MUNDO LÊ JUNTO

Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis com a criança

Evolução

(Danilo Dunas/Pedro Buarque)

Todo bicho tem o mesmo ancestral

No começo todo mundo era igual

Um mutante de repente

Vem ao mundo diferente

Vamos ver quem sobrevive no final

Carapaça e uma garra de alicate

São vantagens pro siri no habitat

Se protege bem melhor

Dos perigos ao redor

Quem não tem é presa fácil no combate

[REFRÃO]

Não embarque em Lamarck

Nem na arca de Noé

Cada espécie nesse parque

Darwin conta como é

Mutação, adaptação

E depois a seleção

É assim que evoluímos

Chimpanzés são nossos primos

O animal que tem gordura e muito pelo

Lida bem com fome, a neve e o gelo

Quem não tem, morre de frio

Quem aguenta o desafio

De ficar sem beber água é o camelo

Como é longa a língua do camaleão!

É mais fácil de engolir a refeição

Ele muda sua cor

Sendo caça e caçador

Quem não muda pode entrar em extinção

[REFRÃO]

Não embarque em Lamarck

Nem na arca de Noé

Cada espécie nesse parque

Darwin conta como é

Mutação, adaptação

E depois a seleção

É assim que evoluímos

Chimpanzés são nossos primos

O pavão mais belo chama a atenção

Desfilando em perfeita evolução

Quem tem pluma apagada

Vai ficar sem namorada

E sem filho pra seguir sua missão

Dinossauro agora é peça de museu

E até hoje a barata não morreu

Não é sempre o mais forte

Que tá aí, é quem tem sorte

De se adaptar ao meio em que nasceu

[REFRÃO]

Não embarque em Lamarck

Nem na arca de Noé

Cada espécie nesse parque

Darwin conta como é

Mutação, adaptação

E depois a seleção

É assim que evoluímos

Chimpanzés são nossos primos