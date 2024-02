Olimpíada de Matemática tem inscrições abertas para alunos de todo o Brasil

São Paulo

Estão abertas as inscrições para a 19ª edição da Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), competição que vai distribuir 8.450 medalhas para alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio no Brasil todo. Embora o nome oficial diga "escolas públicas", podem participar crianças e jovens de instituições públicas municipais, estaduais, federais e também privadas.

Medalhas da premiação da Obmep em Florianópolis, em junho de 2023 - Marcella Franco/Folhapress

Os alunos premiados na Obmep são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), um conjunto de aulas para aumentar o conhecimento científico, e que propõe questões no ramo da matemática. A ideia é ajudar a prepará-los para ser melhores profissionais e acadêmicos no futuro.

Alunos de escolas públicas que participam do PIC também recebem uma bolsa de R$ 300 como incentivo.

Neste ano, a olimpíada homenageia os 100 anos dos cientistas Johanna Döbereiner e César Lattes. Johanna (1924-2000) foi uma engenheira agrônoma brasileira —de acordo com um levantamento de 1995 da Folha, ela é a sétima cientista brasileira mais citada pela comunidade científica mundial. Johanna revolucionou a agricultura e provou que é possível ter uma produção sustentável sem desgastar os recursos naturais.

Já César (1924-2005) foi um dos mais importantes físicos brasileiros, com um trabalho que é considerado fundamental para o desenvolvimento da física atômica no país. Ele também foi um dos principais responsáveis pela criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A Obmep foi criada em 2005, e alcançou quase 18 milhões de alunos e mais de 47 mil escolas por ano. É a maior olimpíada estudantil do mundo, e suas provas são realizadas em duas etapas, com provas aplicadas depois que as escolas inscrevem os alunos interessados.

"A prova da Obmep não mede conhecimento em matemática", diz Claudio Landim, diretor adjunto do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e coordenador-geral da Obmep, que são parceiros da Folhinha nos Desafios de Matemática publicados semanalmente.

"Os problemas são formulados de modo a poderem ser resolvidos apenas com criatividade, imaginação e raciocínio, sendo assim mais uma diversão em matemática, com quebra-cabeças, do que uma prova tradicional."

As inscrições são feitas exclusivamente pelas escolas no site da Obmep, e o prazo vai até 15 de março. Se você se interessa em participar, converse com seus responsáveis e peça para eles entrarem em contato com a coordenação do seu colégio.

TODO MUNDO LÊ JUNTO

Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança