Fascínio de Picasso pela pré-história lembra descaso com o Museu Nacional

A arte pré-histórica nunca foi tão contemporânea. Soubemos dela graças às escavações dos arqueólogos feitas a partir do século 19. O homo sapiens tinha uma organização social e um pensamento simbólico do qual as expressões artísticas são testemunho.

"Mulher Lançando uma Pedra", obra de Picasso em exibição na mostra "Picasso e a Pré-História", no Museu do Homem de Paris - Mathieu Rabeau/Succession Picasso/Divulgação

Não criava sem escolher cuidadosamente os seus suportes –paredes ou objetos materiais– e as técnicas de fabricação. Os homens pré-históricos são verdadeiros artistas e os modernos souberam reconhecer isso. Valeram-se da produção daqueles para criar suas obras.

A "Vênus de Lespugue", estatueta de marfim datada do paleolítico superior, entre 24 mil e 26 mil anos atrás, inspira os artistas há mais de um século. Descoberta numa gruta da Haute Garonne, ela ora é vista como uma deusa primitiva ora como mulher ideal. Picasso se deixou inspirar continuamente por ela.

A fim de comemorar os 50 anos da sua morte, o Museu do Homem de Paris fez uma exposição sobre Picasso e a pré-história. As descobertas arqueológicas e a importação de esculturas permitiram que ele tivesse acesso a um catálogo de obras até então inéditas. Valeu-se das mesmas para o seu trabalho, privilegiando a arte universal da pré-história –universal porque diz respeito à origem da humanidade.

Quarenta pinturas, esculturas e desenhos dialogam, na exposição do Museu do Homem, com as obras dos ancestrais e com os objetos que o artista guardava preciosamente no ateliê –50 fragmentos de ossos trabalhados pelo tempo e a erosão das águas, além do crânio e dos cornos de um bovídeo, testemunhando a paixão de Picasso pela tauromaquia.

É o seu memento mori, locução latina que serve para lembrar que somos mortais e que pode ser traduzida para "lembrar que você vai morrer".

A exposição abre com uma vitrine onde estão duas réplicas da "Vênus de Lespugue", o que se explica pela mudança radical na obra de Picasso, depois da chegada da estatueta no Museu de História Natural, em 1927.

O artista passou a representar a mulher de forma inteiramente nova. Além de fazer abstração do rosto, associou volumes lisos e abaulados evocativos da "Vênus" –cabeça oval desprovida de detalhes anatômicos, seios e nádegas muito volumosos, praticamente esféricos, e pernas curtas.

Dois quadros se destacam na exposição, "A Mulher Lançando uma Pedra" e "O Acrobata Azul". No primeiro, a figura representada é simultaneamente humana e animal, mineral e orgânica, feminina e fálica. Mostra a ambivalência da natureza e do gênero e evoca o imaginário popular da pré-história, um mundo deserto, inquietante, onde dos povos originários só restam os ossos.

No "Acrobata Azul", chama a atenção a postura dinâmica e estirada da criatura num movimento giratório que faz pensar na liberdade de execução dos afrescos parietais do paleolítico. Uma liberdade que, segundo o curador, também se explica pelo relevo e a porosidade da rocha na qual a imagem do animal em movimento era representada.

Quem visita a exposição se dá conta do fascínio exercido sobre Picasso pela pré-história e da importância a ela conferida pelos franceses. Como não pensar no incêndio do Palácio Imperial Brasileiro que destruiu grande parte do acervo do Museu Nacional com 20 milhões de itens, entre os quais o crânio de Luzia?

Um acervo comparável ao do Louvre. Foi uma tragédia anunciada: salas fechadas, sem condição de uso, falta de manutenção, infiltrações, gambiarras com extensões elétricas desencapadas numa estrutura inflamável de madeira.

Um risco de incêndio que os administradores não ignoravam e podia ter sido evitado. Não foi evitado e, como se não bastasse, o incêndio não pôde ser apagado em tempo hábil. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, faltava água nos hidrantes das imediações. O fogo durou seis horas. Um descaso que comprometeu de forma irreversível o acervo e o conhecimento da nossa pré-história.

Até quando o Brasil vai ser o país do "tem mas falta"?