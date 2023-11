Saiba onde ver 'Bottoms', comédia adolescente picante e violenta no streaming

São Paulo

Duas amigas estão no último ano do ensino médio, e se sentem desprezadas por todos os colegas. Para se tornarem mais populares e conseguirem transar antes da formatura, elas criam um clube de luta para meninas. Inédita no Brasil, esta comédia repleta de piadas picantes e cenas violentas é estrelada por Rachel Sennott, do filme "Shiva Baby", e Ayo Edebiri, da série "O Urso".

Prime Video, 14 anos

Doi Boy

Um rapaz da minoria Shan de Myanmar busca refúgio na Tailândia. Apesar de ser heterossexual, ele se torna garoto de programa gay, e se envolve no esquema perigoso de um cliente. Filme tailandês exclusivo da plataforma.

Netflix, 14 anos

60 Dias Infiltrados na Prisão

Na nova temporada do reality documental, oito voluntários passam dois meses numa penitenciária na Carolina do Norte, para avaliar as condições de segurança para presidiários e funcionários.

A&E, 11h30, 14 anos

Paraíso Tropical

Exibida pela Globo em 2007, a novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares é reprisada pela primeira vez na TV aberta. No elenco se destacam Alessandra Negrini, como as gêmeas Paula e Taís, e Camila Pitanga, como a divertida Bebel.

Bebel (Camila Pitanga) e Olavo (Wagner Moura) - João Miguel Júnior/Globo

Globo, 17h05, 14 anos

Roda Viva

Nascido no Brasil e criado na Argentina, o economista Fabio Gambiagi, especialista em finanças públicas, debate o futuro das relações entre os dois países depois da eleição de Javier Milei.

Cultura, 22h, livre

Estrelas Além do Tempo

Uma história real e esquecida é resgatada neste filme: a das matemáticas negras que trabalharam na NASA, na década de 1960. Com Taraji P. Henson e Kevin Costner.

Globo, 22h25, livre

América

A história de uma brasileira que entra nos EUA de maneira ilegal é a trama central da novela de Glória Perez, exibida originalmente em 2005. No elenco estão Deborah Secco, Murilo Benício e Bruno Gagliasso.

Os atores Deborah Secco e Murilo Benício em gravação de "América", novela da Rede Globo - Renato Rocha Miranda/TV Globo

Viva, 23h, 12 anos