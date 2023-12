Diego Martins, o Kelvin de 'Terra e Paixão', repudia ataques contra Amaury Lorenzo

São Paulo

Diego Martins, o Kelvin de "Terra e Paixão", se manifestou após Amaury Lorenzo, que interpreta seu par romântico na novela, ser ameaçado de morte nas redes sociais por ganhar o prêmio de Ator Revelação no Melhores do Ano do Domingão com Huck.

O ator Diego Martins no show de Wanessa Camargo - Reginaldo Teixeira/Divulgação

A dupla de atores dá vida ao casal gay Kelvin e Ramiro no folhetim escrito por Walcyr Carrasco. Amaury Lorenzo, que dá vida a Ramiro, estava concorrendo com a atriz Clara Moneke, a Kate de "Vai na Fé".

Depois do resultado, Lorenzo passou a receber ameaças nas redes sociais e desativou sua conta no Instagram.

"Sinceramente, o que o Amaury fez quase sempre passa pela minha cabeça também como opção. É muito desgastante", escreveu Martins no X, ex-Twitter. "Clara é merecedora. Eu sou merecedor. Amaury é merecedor. 2023 foi uma vitória para nós três. Nos amamos, somos fãs uns dos outros. Se eu e Clara nos emocionamos tanto vendo esse momento ser do Amaury, o que acontece com esses 'fãs' que não conseguem fazer o mesmo?"

A atriz Clara Moneke também repudiou os ataques contra Lorenzo. "Acordei agora com uma enxurrada de mensagens que me apavoraram. Parem de ameaçar o Amaury Lorenzo! Ele mereceu esse prêmio tanto quanto eu merecia. Eu fiquei muito feliz com a vitória de um ator preto, que vem do teatro assim como eu, que lutou para estar onde está assim como eu."