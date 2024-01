Termômetro do Oscar, sindicato dos produtores indica 'Barbie' e vencedor de Cannes

São Paulo

Considerado um dos principais medidores para o Oscar, o Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos, o PGA, anunciou nesta sexta (12) a lista de indicados ao prêmio em 2024.

Dentre as obras, "Assassinos da Lua das Flores", "Barbie" e "Oppenheimer" figuram entre os principais, mas, pela primeira vez, o júri também incluiu dois títulos estrangeiros, "Anatomia de Uma Queda" e "Zona de Interesse".

Sandra Hüller e Milo Machado Graner em cena do filme "Anatomia de Uma Queda", de Justine Triet - Divulgação

No ano passado, sete dos indicados a melhor filme pela PGA coincidiram com a seleção do Oscar para a mesma categoria —o júri da premiação do Sindicato dos Produtores tem membros participantes do prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Desde que expandiu a lista de cinco para dez produções indicadas a categoria de melhor filme, em 2009, a PGA tem mantido uma média de oito a cada 10 indicados coincidindo com o Oscar na mesma categoria. As duas premiações chegaram a se igualar nos indicados em 2016, 2018 e 2019.

A 35ª edição do PGA Awards acontece em 25 de fevereiro.



Confira a seguir a lista de indicados ao PGA Awards de 2023:

Melhor filme

"American Fiction"

"Anatomia de uma Queda"

"Barbie"

"Os Rejeitados"

"Assassinos da Lua das Flores"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Vidas Passadas"

"Pobres Criaturas"

"Zona de Interesse"

Melhor animação

"As Tartarugas Ninja: Caos Mutante"

"Elementos"

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

"O Menino e a Garça"

"O Super Mario Bros. Filme"

Melhor série de drama

"A Diplomata"

"The Crown"

"The Last of Us"

"The Morning Show"

"Succession"

Melhor série de comédia

"Barry"

"Jury Duty"

"Only Murders in the Building"

"O Urso"

"Ted Lasso"

Melhor minissérie ou série de antologia

"All the Light We Cannot See"

"Beef"

"Daisy Jones and the Six"

"Fargo"

"Lessons in Chemistry"

Melhor filme para TV ou streaming

Melhor produção de não ficção

"60 minutes"

"Albert Brooks - Rindo da Vida"

"Bem-vindo ao Wrexham"

"Mary Tyler Moore: A Dama da TV"

"The 1619 Project"

Melhor programa de variedades

"Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love"

"Chris Rock: Selective Outrage"

"Dave Chappelle: The Dreamer"

"Last Week Tonight with John Oliver"

"Saturday Night Live" (NBC)

Melhor programa de competição

Melhor programa esportivo

"Beckham"

"F1: Dirigir Para Viver"

"Hard Knocks: Training Camp with the New York Jets"

"Onda de 100 Pés"

"Shaun White: The Last Run"

Melhor programa infantil

"Goosebumps"

"Gremlins: segredos dos Mogwai"

"O Coelhinho de Veludo"

"Star Wars: The Bad Batch"

"Vila Sésamo"

Melhor programa em formato curto