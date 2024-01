Veja 24 séries e filmes recém-chegados ao streaming

São Paulo

Feliz ano novo, caro leitor. Que em 2024 os streamers não deletem nossos filmes e séries favoritos e nos tragam muitas novidades!

Nas últimas semanas, os serviços de streaming estrearam uma porção de séries e filmes, velhos e novos, de olho nos recessos de fim de ano. A próxima semana também tem sua cota de novidades. Escolhi aqui 24 coisas que acabaram de chegar ou que chegam nos próximos dias.

O que já chegou

Séries

"Berlim"

Prequel da série espanhola "La Casa de Papel". Nesta, Berlim (Pedro Alonso) reúne uma equipe para roubar €44 milhões em joias em Paris.

Netflix, oito episódios.

"A Concierge Pokémon"

Uma millennial com burnout vai trabalhar num resort para humanos e Pokémons, onde aprende a (tentar) relaxar.

Netflix, quatro episódios.

Cena da série 'A Concierge Pokémon' - Divulgação Netflix

"A Grande Ilusão"

Adaptação de mais um mistério de Harlan Coben, grande escritor de "literatura de aeroporto" (aqueles livros de capa mole para ler em sala de espera). Neste, uma mulher de luto pelo marido descobre que ele pode estar vivo. Enquanto isso, seus sobrinhos investigam a morte da própria mãe e se os casos estão relacionados.

Netflix, oito episódios.

"Irmãos Sun"

Série sobre irmãos mafiosos de Taipé, com a ganhadora do Oscar Michelle Yeoh (o que inspira confiança) e cocriada por Brad Falchuk (de "Glee", o que inspira cautela).

Netflix, oito episódios.

"Meu Homem É Um Cupido"

Romance coreano sobre um cupido que acidentalmente se acerta com a própria flecha e se apaixona por uma mulher.

Prime Video, uma temporada, 16 episódios.

"Você É o Que Você Come: As dietas dos gêmeos"

Série documental sobre um experimento em que gêmeos fazem dietas diferentes para comparar seus efeitos sobre os organismos.

Netflix, quatro episódios.

Filmes

"O Contador de Cartas"

Segundo filme na trilogia informal de Paul Schrader sobre "homens em salas", com "Fé Corrompida" e "Master Gardener" (este não chegou ao Brasil ainda). Em "O Contador de Cartas", Oscar Isaac é William Tell, um apostador que vive de cassino em cassino, após oito anos em uma prisão militar. Em Atlantic City, ele conhece Cirk (Tye Sheridan), um jovem com um plano de vingança e uma história ligada ao passado de William.

Star+, 112 min.

"Foe"

Ficção científica soft sobre um casal que recebe a notícia de que o ele será enviado a uma estação espacial, e ela ficará na companhia de um robô. Com Saoirse Ronan e Paul Mescal, dirigido por Garth Davis ("Lion").

Prime Video, 110 min.

"Gilda"

De vez em quando a HBOMax lembra que tem o cofre da Warner à disposição e coloca no streaming um clássico como "Gilda", um noir de 1946 sobre um apostador, o dono de um cassino ilegal e sua esposa, interpretada por Rita Hayworth em seu papel mais marcante.

HBOMax, 110 min.

Rita Hayworth em 'Gilda' - Reprodução

"Gosto de Sangue"

Primeiro filme dos irmãos Coen, Joel e Ethan, com Frances McDormand, Dan Hedaya e John Getz. Um dono de bar descobre que sua mulher o trai com um funcionário e encomenda seus assassinatos, iniciando uma série de mal-entendidos com graves consequências.

Mubi, 95 min.

"Nosso Sonho"

Cinebiografia da dupla Claudinho e Buchecha, do início da amizade dos dois funkeiros na infância à ascenção inesperada à fama.

Telecine, 120 min.

"Remédio para Melancolia"

Primeiro filme de Barry Jenkins, que depois dirigiria o ganhador do Oscar "Moonlight". Micah (Wyatt Cenac) e Jo (Tracey Heggins) têm um romance de um dia passeando por San Francisco após uma festa.

Mubi, 88 min.

"Seguinte"

Um jovem escritor em busca de inspiração passa a seguir pessoas na rua, até que segue o homem errado e se vê em meio a um mundo de crimes. Primeiro longa de Christopher Nolan, de 1998.

Mubi, 70 min.

"A Sociedade da Neve"

Candidato espanhol ao Oscar, conta a história dos sobreviventes de um acidente de avião nos Andes que famosamente precisaram recorrer ao canibalismo para se manter vivos. Baseado em fatos reais.

Netflix, 144 min.

"O Outro Lado da Dor"

Drama escrito e dirigido por Dan Levy ("Schitt’s Creek"), sobre um homem de luto pela morte do marido (Luke Evans) que leva dois amigos (Himesh Patel e Ruth Negga) para uma viagem a Paris, onde verdades vêm à tona.

Netflix, 100 min.

O que está chegando

Séries

"Eco"

Minissérie da Marvel estrelada por atores indígenas. Desdobra a história de Maya Lopez (Alaqua Cox), de "Hawkeye", quando ela volta a sua cidade natal e precisa se reconectar com sua comunidade e suas raízes.

Disney+, a partir do dia 10. Cinco episódios.

"Garoto Devora Universo"

A história do amadurecimento do garoto Eli Bell e sua excêntrica família em Brisbane, na Austrália, nos anos 1980. Baseado no livro semibiográfico do jornalista Trent Dalton.

Netflix, a partir do dia 11. Sete episódios.

"Histórico Criminal"

Dois detetives —uma jovem em início de carreira e um experiente veterano interessado em proteger seu legado— revisitam um antigo caso de assassinato após um telefonema misterioso. Com Peter Capaldi e Cush Jumbo.

AppleTV+, a partir do dia 10. Oito episódios (os dois primeiros estreiam juntos, e os demais, semanalmente até 21/2).

"Investidos: O Jogo da Desconfiança"

Game show em que 11 estranhos têm, de partida, US$ 500 mil para compartilhar igualmente entre si. Contudo, ao longo das semanas os participantes podem escolher eliminar concorrentes para aumentar suas fatias do bolo.

Netflix, a partir do dia 10. Oito episódios com estreia semanal.

"Killer Soup"

Série indiana vagamente baseada em uma história real, sobre um casal que se involve acidentalmente em uma conspiração com criminosos e entra na mira da polícia.

Netflix, a partir do dia 11.

Filmes

"O Bandido da Luz Vermelha"

Em homenagem aos 20 anos da morte do diretor Rogério Sganzerla, o Itaú Cultural Play disponibiliza de graça um dos grandes clássicos do cinema marginal.

Itaú Cultural Play, a partir do dia 9. 92 min.

"Meu Nome é Gal"

Sophie Charlotte vive Gal Costa neste filme sobre o início da trajetória da cantora e do movimento da tropicália, nos anos 1960 e 1970.

Telecine, a partir do dia 11, 120 min.

"Lift: Roubo nas Alturas"

O criminoso Cyrus (Kevin Hart) e sua ex-namorada Abby (Gugu Mbatha-Raw) se juntam para roubar US$ 500 milhões em barras de ouro durante um voo.

Netflix, a partir do dia 12. 104 min.

"Mil e Um"

Inez (Teyana Taylor), recém-saída da prisão, sequestra seu filho, Terry (Aaron Kingsley Adetola), do sistema de adoção e o leva a outra parte de Nova York para criá-lo.

Telecine, a partir do dia 9. 116 min.