Na onda de 'Cowboy Carter', veja filmes e séries com outros caubóis (e outros Carters)

Na semana passada, a cantora Beyoncé lançou "Cowboy Carter", seu oitavo disco, lotado de influências da música country. Para acompanhá-lo, sugiro aqui filmes e séries com outros caubóis (coisas que têm "cowboy" no título) e outros Carters (por que não?). Yee-haw!

A cantora Beyoncé em ensaio de 'Cowboy Carter', seu oitavo álbum - Divulgação

OUTROS CAUBÓIS

"Cowboy Bebop" (1998, 2021)

A Netflix tem as duas versões da série, a original, de 1998, e uma adaptação própria, de 2021. A primeira versão é um anime —tido como um dos melhores de todos os tempos—, enquanto a mais recente é live action, com John Cho como o protagonista Spike Spiegel —filmagem que foi duramente criticada, inclusive pelos criadores do desenho.

Spike é o líder de um grupo de caçadores de recompensas que viaja pela galáxia na nave Bebop caçando bandidos para a ISSP (Inter Solar System Police).

Netflix. Uma temporada, 26 episódios (1998); uma temporada, dez episódios (2021).

"Copenhagen Cowboy" (2022)

Criada por Nicolas Winding Refn ("Drive"), a minissérie dinamarquesa acompanha Miu (Angela Bundalovic), uma jovem mulher com poderes psíquicos, em seu retorno ao submundo de Copenhague.

Netflix, seis episódios.

"Alma de Cowboy"

Cole (Caleb McLaughlin), 15, eternamente envolvido em confusões em Detroit, vai morar com o pai, Harp (Idris Elba), na Filadélfia. Ao chegar à nova cidade, descobre que o pai cria cavalos.

"Concrete Cowboy". Netflix, 111 min.

Idris Elba e Caleb McLaughlin em cena do filme 'Alma de Cowboy', da Netflix - Aaron Ricketts/Netflix

"Um Cowboy no Havaí" (1974)

Sequestrado em San Francisco, o caubói texano Lincoln Costain (James Garner) salta de um navio e é salvo pelo menino Booton MacAvoy (Eric Shea) na ilha de Kauai, no Havaí. O vaqueiro então decide ajudar o garoto e sua mãe, Henrietta (Vera Miles), a salvar sua plantação de batatas, transformando a fazenda num rancho de gado e protegendo-os do vilão Calvin Bryson (Robert Culp).

"The Castaway Cowboy". Disney+, 92 min.

"Leningrad Cowboys Go America" (1989)

Uma topetuda banda siberiana de polca decide partir para os Estados Unidos em busca de sucesso com seu agente trambiqueiro, Vladmir (Matti Pellonpää). Em Nova York, os músicos são contratados para tocar num casamento no México. A caminho do evento, de carro pelo sul dos EUA, vão parando de cidade em cidade e se apresentando em bares, adaptando seu estilo musical ao gosto dos fregueses. Do finlandês Aki Kaurismäki ("Folhas de Outono").

Mubi, 79 min.

Os Leningrad Cowboys em 2000 - Boris Roessler - 1º.ago.2000/AFP

"Coração de Cowboy" (2018)

Lucca (Gabriel Sater) se deu bem na cidade grande compondo músicas pop, mas não se sente conectado a elas. Após brigar com sua empresária, Iolanda (Françoise Forton), ele decide voltar a sua terra natal, no interior, para escrever canções que falem mais de seus sentimentos verdadeiros. Lá, faz as pazes com o pai, Joaquim (Jackson Antunes), e reencontra Paula (Thaila Ayala).

Netflix, 114 min.

OUTROS CARTERS

"Agente Carter" (2015-16)

Um dos desdobramentos do Universo Cinematográfico Marvel, ou MCU, segue as aventuras de Peggy Carter após os acontecimentos do filme "Capitão América: O Primeiro Vingador". Carter (Hayley Atwell) trabalha como secretária na Reserva Científica Estratégica (SSR, em inglês), enquanto secretamente tenta ajudar Howard Stark (Dominic Cooper) a limpar seu nome, depois que o fundador das Indústrias Stark é acusado de vender armas para nações inimigas.

"Agent Carter". Disney+, duas temporadas, 18 episódios.

Chris Evans e Hayley Atwell em cena 'Capitão América - O Primeiro Vingador', que precede os acontecimentos de 'Agente Carter' - Divulgação

"John Carter Entre Dois Mundos" (2012)

Adaptação coescrita e dirigida por Andrew Stanton ("Procurando Nemo") do primeiro livro da série "Barsoom", de Edgar Rice Burroughs ("Tarzan"). Nela, Taylor Kitsch ("Friday Night Lights") é John Carter, um veterano confederado da Guerra Civil americana que misteriosamente vai parar em Marte, ou Barsoom (para os nativos).

Um dos filmes mais caros da história —ao custo aproximado de US$ 350 milhões em 2012—, é também um dos maiores desastres de bilheteria, tendo arrecadado US$ 284 milhões ao redor do mundo.

"John Carter". Disney+, 132 min.

Gorila branco ataca John Carter (Taylor Kitsch) em cena de 'John Carter', da Disney - Divulgação

"Carter, o Vingador" (1971)

O gângster Jack Carter (Michael Caine) volta a Newcastle, sua cidade natal, para o funeral do irmão. Suspeitando da veracidade do parecer policial de suicídio, Carter decide investigar as circunstâncias da morte de Frank e buscar vingança.

"Get Carter". Disponível para aluguel na Amazon e no iTunes, 112 min.

"Quem É Erin Carter?"

Uma professora inglesa (Evin Ahmad) que vive em Barcelona com o marido e a filha defende sua família durante um assalto a um supermercado, levantando dúvidas sobre seu passado e suas habilidades.

"Who Is Erin Carter?". Netflix, sete episódios.

Cena de 'Quem É Erin Carter?', da Netflix - Divulgação

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Rodeio Rock"

Hero (Lucas Lucco) é um roqueiro endividado que é contratado para se passar por Sandro Sanderlei (Lucas Lucco), um sertanejo famoso que entrou em coma logo antes de uma turnê.

Netflix, 109 min.

"Meu Nome Era Eileen"

Baseado no livro de Otessa Moshfegh, que coescreveu a adaptação. Conta a história de Eileen Dunlop (Tomazin McKenzie), uma garota infeliz que trabalha num reformatório juvenil. A chegada da nova psicóloga, Rebecca (Anne Hathaway), porém, muda tudo.

"Eileen". Telecine, 98 min.

"Da Ponte Pra Lá"

Nova série nacional da Max. Malu (Gabz) se infiltra numa escola de elite em São Paulo para desvendar o mistério da morte de seu amigo Ícaro (Victor Liam).

Max. Sete episódios, três já disponíveis.

"Voltando a ler Graúna"

Documentário da National Geographic revisita a história da personagem icônica do cartunista Henfil, criada para desafiar a ditadura militar brasileira.

Disney+.

"Pacifiction"

Parte do festival Sesc Melhores Filmes. De Roller (Benoît Magimel), alto comissário do governo francês no Taiti, não tem dificuldades em circular por todo tipo de lugar na ilha, do "establishment" às vielas escuras. Boatos da aparição de um submarino na costa levantam temores sobre a volta dos testes nucleares.

Sesc Digital (gratuito), até 4.mai, 165 min.

"Oppenheimer"

Ganhador de sete Oscars, inclusive de melhor filme, estreia neste domingo (7) no streaming. O filme de Christopher Nolan narra a vida de J. Robert Oppenheimer do início de sua carreira à criação da bomba atômica e seu arrependimento posterior.

Telecine, 180 min.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Iris"

Dois melhores amigos, Kim Hyun-jun (Lee Byung-hun) e Jin Sa-woo (Jung Joon-ho), são recrutados por uma agência secreta sul-coreana e terão suas lealdades testadas.

Netflix até 1º.mai, 20 episódios