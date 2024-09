Extrema direita usa gramática religiosa em projeto de radicalização, diz Ronilso Pacheco

É claro que o partido tem que ter projeto e estratégia, mas não dá para fazer com que isso seja uma relação extrativista da religião, da perspectiva do ser evangélico, mas as contribuições possíveis do ser evangélico para fortalecer a democracia. Acho que é preciso entender que a gente vivencia um processo de radicalização que tem pelo menos 15 anos e explode no contexto de Bolsonaro, o primeiro candidato que expressa publicamente ter um projeto de supremacia cristã no país e, por isso, agrega tanto na eleição de 2018, grande parte da liderança cristã conservadora. A gente vem passando por um processo de radicalização cada vez mais intenso