O que separa o discurso bolsonarista da propaganda da ditadura, segundo Carlos Fico

Mesmo quem nasceu depois do fim da ditadura provavelmente tem na cabeça alguns dos slogans ou das canções criados pelo regime militar.

"Este é um país que vai pra frente", "Ninguém segura este país" e "Brasil: ame-o ou deixe-o" continuam ecoando quase 40 anos depois da redemocratização, o que indica que a propaganda do governo autoritário teve êxito em seus objetivos.

Para o historiador Carlos Fico, isso se deve, sobretudo, à forma como a ditadura militar mobilizou um imaginário nacional muito arraigado, que vinha se constituindo desde o período colonial: a visão otimista que concebia o Brasil, em razão das riquezas naturais ou da persistência do seu povo, como um país destinado à grandeza.

Professor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e pesquisador do regime militar, Fico acaba de lançar uma nova edição de "Reinventando o Otimismo" (FGV Editora), livro que examina como a ditadura mobilizou os discursos otimistas sobre o Brasil para criar uma propaganda que parecia despolitizada, evitando a memória das experiências do Estado Novo e do nazifascismo.

Retrato de Carlos Fico, autor de 'Reinventando o Otimismo' - Zô Guimarães/Divulgação

Na entrevista, o autor afirma que as campanhas do regime encapsulavam a ideia, dominante entre os militares, de que a sociedade brasileira precisava ser tutelada pelas Forças Armadas para que o país pudesse se desenvolver.

Fico também compara a utopia de grandiosidade da ditadura, que imaginava um futuro brilhante para o Brasil, e os discursos atuais de círculos do bolsonarismo e da extrema direita, centrados na restauração dos valores de um passado visto com nostalgia.

A propaganda da ditadura e os setores que aderiam a ela se inseriam em uma visão —seja por natureza manipulatória, seja por convicção genuína— otimista de grandiosidade do Brasil, enquanto que a perspectiva dos setores conservadores de direita e de extrema direita que culminaram no governo Bolsonaro tem uma perspectiva mais de ressentimento. Esse ressentimento dos setores conservadores e de direita tem a ver com uma manipulação de valores que dizem respeito ao que nós, democratas, consideramos como avanços e que, para eles, são problemas, são ameaças —dizem respeito ao universo de valores éticos, morais e culturais que hoje em dia são pejorativamente chamados de valores identitários

