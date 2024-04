Prisões não encerram luta por justiça, diz viúva de Marielle

Pouco mais de seis anos depois do assassinato de Marielle Franco, a Polícia Federal prendeu no fim de março o deputado federal Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil fluminense.

De acordo com a PF, os irmãos Brazão idealizaram o crime e Rivaldo planejou o assassinato e obstruiu as investigações.

Esse desfecho, porém, não deve ser visto como o fim do movimento de luta por justiça por Marielle Franco e Anderson Gomes, diz Monica Benicio, viúva da vereadora.

Para ela, que hoje também ocupa uma cadeira na Câmara Municipal do Rio pelo PSOL, as investigações precisam continuar para apurar a eventual participação de outras pessoas no caso.

Retrato de Monica Benício, autora de 'Marielle & Monica: uma História de Amor e Luta' - Divulgação

Benicio defende, por outro lado, que o clamor pela elucidação do crime —movimento que considera ter sido fundamental nos últimos anos para condenar a barbárie como método político— se desdobre em um projeto de futuro, de combate às desigualdades e às opressões de gênero, orientação sexual e raça.

Ela acaba de lançar "Marielle & Monica: uma História de Amor e Luta" (Rosa dos Tempos), obra que apresenta um relato íntimo do relacionamento entre elas. O livro começa narrando como as duas se conheceram, na porta de uma igreja na Maré em 2004, quando Benicio tinha 18 anos, e termina com uma carta derradeira à esposa, escrita no fim de 2023.

Benicio expõe os altos e baixos de uma relação intensa e o sofrimento depois do assassinato de Marielle, período em que enfrentou depressão, alcoolismo e, em meio à falta de respostas sobre o crime e impulsos autodestrutivos, diz ter encontrado no engajamento político e na escrita das memórias da sua vida com Marielle caminhos para elaborar seu luto.

Esse livro vira uma ferramenta de elaboração do próprio luto. Por isso, seu processo de escrita se arrasta por cinco anos, porque era um processo muito íntimo, de um luto que o Estado me negou a possibilidade de fazer e, depois, eu também —perdendo a minha pulsão de vida, me neguei a olhar para isso, principalmente se isso pudesse me trazer um sentido de ressignificação da própria vida

O Ilustríssima Conversa está disponível nos principais aplicativos, como Apple Podcasts, Spotify e Stitcher. Ouvintes podem assinar gratuitamente o podcast nos aplicativos para receber notificações de novos episódios.

O podcast entrevista, a cada duas semanas, autores de livros de não ficção e intelectuais para discutir suas obras e seus temas de pesquisa.

