Música eletrônica combinou contracultura e elitização, diz Camilo Rocha

A história de São Paulo é entremeada com a história da cena de música eletrônica da cidade.

Camilo Rocha defende a ideia em "Bate-estaca" (Veneta), livro que registra as transformações da noite e da própria São Paulo desde o fim dos anos 1980, época em que DJs deixaram de ser figuras quase desconhecidas, gêneros como house e techno tomaram as pistas e o movimento clubber ganhou força na cidade.

O autor é, ao mesmo tempo, observador e participante da história que narra na obra: DJ e jornalista, Rocha acompanhou as mudanças dos sons e dos comportamentos na noite paulistana, as marcas da desigualdade de São Paulo nesse universo cultural e a explosão das raves nas proximidades da capital.

Também assistiu à hiperfragmentação e a elitização da música eletrônica que levaram à decadência da cena em São Paulo na metade dos anos 2000.

Retrato de Camilo Rocha, autor de 'Bate-estaca' - Divulgação

Na entrevista, Rocha fala sobre os clubes underground que ajudaram a projetar drag queens ao mainstream da cultura brasileira e oferecer espaços de socialização a pessoas LGBTQIA+, apesar do conservadorismo e da homofobia, do papel do ecstasy na evolução do cenário eletrônico em São Paulo e das fricções entre utopias filiadas à contracultura e o impulso de sucesso comercial que permeiam essa história.

Essa massa de som, com tanta gente produzindo, acabam sendo mais importante que artistas individuais. Essa noção, especialmente no techno, foi muito forte nos anos 1990, o tecno sem rosto. Você entrar em uma festa e poder passar lá dez horas ouvindo uma música que seria basicamente ritmo, pouca melodia. O que você nota ali não é quem escreveu ou alguma personalidade por trás da música. É o que aquela música está criando naquele momento

