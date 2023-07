'Inflação da Bela Gil' tem cenoura mais barata e batata mais cara; confira a variação de todos

São Paulo (SP)

A chef e apresentadora Bela Gil anunciou a redução dos preços dos pratos de seu restaurante, Camélia Òdòdó, no bairro paulistano da Vila Madalena. A variação entre 10% e 20% do valor cobrado, diz, é uma consequência da deflação de alimentos registrada em junho no país.

Na terça-feira (11), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontou para queda de 0,08% no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), puxada pela redução dos preços de automóveis, alimentos e combustíveis.

O grupo de alimentação e bebidas teve queda de 0,66%, associada, principalmente ao recuo dos preços da alimentação no domicílio (-1,07%).

Feira livre; preço das frutas desaceleram - Eduardo Anizelli/ Folhapress

Alguns reagiram à redução de preços do restaurante dizendo que hortaliças e frutas permanecem caras no varejo, mesmo com a perda de força da inflação dos alimentos no geral.

Segundo o restaurante, o ajuste no cardápio levou em consideração a baixa nos preços dos itens presentes em quase todas as refeições do estabelecimento, como cenoura, limão, soja, laranja, abóbora, batata, chuchu, mandioca e gengibre. Além disso, foi considerada a diminuição do preço do combustível, informa o estabelecimento.

Com exceção da batata-inglesa, que teve aumento de 6,43% no mês, os outros alimentos dessa lista que integram o IPCA registraram queda ou relativa estabilidade no índice mensal de junho. São os casos de cenoura (-7,15%), laranja pera (-2,91%), laranja lima (-11,22%), laranja baía (-26,93%), limão (-0,21%) e mandioca (0,07%).

Já considerando a inflação acumulada dos últimos 12 meses, que dá uma noção mais longa do desempenho de preços, a batata-inglesa (-6,83%) e a laranja baía (-8,75%) tiveram deflação, mas ainda há altas de dois dígitos, como a da cenoura (15,55%).

O Painel da Inflação, ferramenta da Folha com base em dados do IBGE, mostra que as frutas, por exemplo, estão com inflação acumulada de 13,36% em 12 meses, e as hortaliças e verduras, de 2,8%.

Como o nível de preços ainda é alto para muitos produtos, consumidores podem ter a sensação de que não houve grande mudança. O Painel da Inflação mostra a evolução dos preços de 377 subitens (na área de produtos e serviços) calculados pelo IBGE: