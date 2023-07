Ranking Folha-Mauá: jipão da Mercedes é o mais ágil entre SUVs premium a gasolina

São Paulo

O Mercedes GLE 53 AMG foi o mais rápido entre os SUVs premium testados no ciclo atual do Ranking Folha-Mauá.

O carro chegou aos 100 km/h em 5,4 segundos, segundo os dados apurados pelo Instituto Mauá de Tecnologia. O desempenho é garantido pelo motor 3.0 com seis cilindros, turbo e 435 cv de potência.

Mercedes GLE 53 AMG é o SUV premium a gasolina mais rápido do Ranking Folha-Mauá 2023 - Divulgação

O preço ultrapassa os R$ 800 mil, o que faz suas vendas ocorrerem praticamente por encomenda nas concessionárias da marca.

Nas medições de consumo com gasolina, o Audi Q5 Sportback foi o mais eficiente. O onipresente motor 2.0 turbo —equipa desde a linha A3— fez o utilitário esportivo de luxo atingir a média de 16,8 km/l no uso rodoviário.

O carro é equipado com tração integral, sistema multimídia e teto solar panorâmico.

Há também versões híbridas do Q5, capazes de rodar consumindo apenas eletricidade por cerca de 50 quilômetros. Esses modelos serão testados em breve pelo Instituto Mauá de Tecnologia.

COMO SÃO FEITOS OS TESTES

Para aferir o desempenho dos carros, o Instituto Mauá de Tecnologia utiliza o V-Box, equipamento que usa sinal de GPS. Os testes de aceleração e retomada são feitos na pista da empresa ZF, em Limeira (interior de São Paulo).

A etapa que verifica o consumo na cidade tem 27 km. Para simular um percurso rodoviário a 90 km/h, os pilotos de teste dirigem por 31 km.

Ambos os trajetos ficam em São Caetano do Sul (ABC), onde está a sede do instituto. Se o carro for flex, são feitas duas medições: uma com etanol, outra com gasolina.

O consumo de modelos elétricos é medido por meio do carregador instalado no IMT. O teste calcula o gasto para rodar 100 km nos modos urbano e rodoviário.