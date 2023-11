Supermercados da Espanha trancam azeite com aumento de furtos em lojas

Madri | Reuters

Os supermercados da Espanha, o maior produtor mundial de azeite, estão trancando as garrafas de azeite de oliva, à medida que os preços sobem e os furtos aumentam.

As garrafas de um litro de azeite extra-virgem estão sendo vendidas por 14,5 euros (US$ 15,77 ou R$ 77,25) em alguns supermercados, levando o azeite para a categoria de produtos que os comerciantes estão equipando com etiquetas de segurança, juntamente com bebidas alcoólicas, cosméticos e eletrodomésticos.

"Estamos vendo um grande aumento no furto de lojas", disse Ruben Navarro, CEO da rede de supermercados Tu Super, que opera 30 lojas na região espanhola da Andaluzia. "O azeite tornou-se um produto ideal para eles roubarem".

Garrafas de azeite são protegidas com cadeados em loja de supermercado Tu Super, na Espanha - Jon Nazca - 23.out.2023 / Reuters

Os preços do azeite, agora oficialmente a 8 euros (R$ 42,53) por litro, aumentaram 150% nos últimos dois anos em Espanha, já que uma seca escaldante no Sul do país prejudicou a colheita da azeitona. De acordo com Navarro, grupos de criminosos organizados estão furtando o azeite para revendê-lo.

Desde setembro, a Tu Super tem acorrentado grandes garrafas de azeite de 5 litros e trancando-as nas prateleiras para evitar os furtos. "É uma medida louca e extrema, mas funcionou", disse Navarro.

A Tu Super não é a única a reforçar a segurança: em alguns supermercados Carrefour e Auchan em Madri, as garrafas de um litro estão sendo equipadas com etiquetas de segurança que têm de ser retiradas pelos funcionários.

A STC, empresa espanhola que fornece soluções anti-roubo aos comerciantes, registrou entre junho e setembro um aumento de 12 vezes nas encomendas dos supermercados de dispositivos para proteger as garrafas de azeite, disse o sócio-gerente, Salvador Canones, à Reuters.

A polícia espanhola também descobriu furtos de azeite em moinhos e, em outubro, prendeu duas pessoas como parte de uma investigação sobre o roubo de 56 toneladas de azeite extra-virgem.

As famílias na Espanha compram habitualmente azeite a granel para cozinhar. A paella, prato típico do país, tem azeite em sua receita, o que causou aumento do preço do prato. Estando entre os maiores consumidores de azeite do mundo, já fizeram cortes significativos: o volume de vendas de azeite virgem extra caiu 17% nos 12 meses até setembro, segundo a NielsenIQ.

Embora os furtos de azeite tenham aumentado, as medidas dos supermercados refletem também um aumento mais generalizado dos furtos em lojas. A principal organização empresarial espanhola, a CEOE, disse que houve um aumento de 30% no crime em comparação com o ano passado.

Na Espanha, os furtos de artigos com valor inferior a 400 euros não são punidos, a menos que se trate de uma reincidência.

Navarro afirmou que os ladrões estão aproveitando o menor número de funcionários nas lojas e que os crimes estão aumento a escassez da mão-de-obra.

"Os nossos próprios trabalhadores vivem com medo depois dos assaltos... alguns deles acabam mesmo por deixar os seus empregos", afirmou.