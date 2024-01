Transportadoras da China se deslocam para o mar Vermelho e lucram sem concorrência de gigantes

Londres | Financial Times

Várias transportadoras marítimas da China estão redirecionado seus navios para a rota do mar Vermelho e do canal de Suez, em uma tentativa de explorar a suposta imunidade da China aos ataques dos rebeldes houthis, do Iêmen, que estão atacando navios mercantes que passam pela região desde novembro do ano passado.

Essas companhias chinesas menores têm atendido portos como Doraleh (em Djibuti), Hodeidah (no Iêmen) e Jeddah (na Arábia Saudita), todos os quais têm enfrentado grandes quedas no tráfego à medida que as principais transportadoras de contêineres do mundo têm mudado de rota para evitar ataques dos houthis.

Navio transporta contêineres em porto da China - Yang Shiyao - 15.jan.2024 / Xinhua

Entre as companhias chinesas que estão redirecionando sua frota está a Transfar Shipping, sediada em Qingdao, que em seu site se descreve como "um participante emergente no mercado transpacífico", oferecendo serviços entre a China e os EUA, um dos percursos feitos através do mar Vermelho.

Dois dos três navios da Transfar Shipping, o Zhong Gu Ji Lin e o Zhong Gu Shan Dong, estão atualmente operando no Oriente Médio. Sites de rastreamento de navios mostram que o Zhong Gu Shan Dong veio do Mediterrâneo através do canal de Suez no final de dezembro, depois que muitas outras transportadoras abandonaram a área.

Os houthis, que contam com o apoio do Irã, começaram a atacar navios comerciais que eles dizem ter ligações com Israel, declarando que estavam agindo em apoio aos palestinos de Gaza durante a guerra entre Israel e o Hamas. O grupo também atacou outros navios que são ligados aos EUA e o Reino Unido.

Líderes do grupo disseram que não atacarão navios associados à China ou à Rússia, ambos aliados do Irã, desde que não tenham ligações com Israel. Os EUA pediram à China que inste o Irã a controlar os houthis, mas não houve sucesso.

Cichen Shen, especialista em China da empresa de dados marítimos Lloyd's List Intelligence, disse que a "explicação mais fácil" para a corrida das companhias chinesas para a região é que elas estão buscando explorar sua relativa invulnerabilidade a ataques para atrair clientes.

"Você tem interesse comercial, vê essa lacuna de capacidade e observa a demanda", avaliou Shen sobre a motivação das companhias para mover navios para a região. "Acredito que o interesse comercial seja provavelmente a maior razão."

Ele citou como exemplo a abordagem das companhias chinesas à China United Lines (CULines), sediada em Yangpu, na ilha de Hainan. A empresa expandiu significativamente durante a interrupção do comércio causada pela pandemia de Covid-19 e concentrou-se nas rotas China-Europa e China-EUA.

Na semana passada, a CULines anunciou que estava iniciando um serviço expresso no mar Vermelho ligando Jeddah, na Arábia Saudita, a uma série de portos chineses.

Shen afirmou que era "natural" para a CULines aplicar a mesma abordagem oportunista à interrupção no mar Vermelho como fez com os atrasos no auge da pandemia de Covid-19.

"É um tipo de interrupção semelhante, que cria essa escassez de capacidade", comentou Shen.

Simon Heaney, gerente sênior de pesquisa de contêineres na Drewry Shipping Consultants, com sede em Londres, disse que os embarcadores que transportam mercadorias pela área teriam que avaliar se aceitam o risco de usar os novos serviços.

É oportunista, é arriscado e pode atrair alguns proprietários de carga menos avessos ao risco

A mudança das companhias chinesas para o mar Vermelho ocorre depois que a maioria das grandes linhas de transporte de contêineres —incluindo a Cosco da China, que tem a quarta maior frota do setor— abandonou o sul do mar Vermelho devido aos riscos de segurança.

Dados da Clarksons, empresa de serviços de transporte, mostram que as chegadas de navios porta-contêineres em meados de janeiro perto da foz do mar Vermelho estavam 90% abaixo da média do primeiro semestre de dezembro.

Dados do MarineTraffic, um serviço de rastreamento e análise de navios, mostraram que sete dos navios implantados por novos entrantes estavam operando em outros mercados em outubro de 2022, antes da atual interrupção.

Ao passar pelo mar Vermelho, as companhias de navegação buscam deixar claro seus vínculos chineses para possíveis rebeldes houthis.

O site da Sea Legend, transportadora sediada em Qingdao, destaca que seus navios ostentam a bandeira da China de forma proeminente e navegam pela área de perigo do mar Vermelho escoltados pela Marinha chinesa.

A Sea Legend era uma operadora desconhecida, mas neste mês lançou um serviço com sete navios para ligar portos turcos, incluindo Istambul, à China via mar Vermelho. A empresa atende aos portos de Aden (Iêmen), Doraleh (Djibuti), Jeddah (Arábia Saudita), Aqaba (Jordânia) e Sokhna (Egito). Todos estão na área atualmente não atendida pela maioria das grandes linhas de contêineres.

A companhia chinesa disse ao Financial Times que incluiu solicitações no mar Vermelho aos seus serviços para oferecer uma solução para os embarcadores no extremo oriente com segurança adequada. Nenhum dos outros novos transportadores no mercado mundial respondeu aos pedidos de comentário.

Outra companhia que está entrando no setor, a Fujian Huahui Shipping, está operando duas embarcações, a Hui Fa e Hui Da 9, que recentemente transitaram pelo canal de Suez.

Algumas embarcações enfatizam em seus dados de identificação via satélite que têm proprietários chineses.

Heaney disse que os novos entrantes provavelmente "desaparecerão muito rapidamente" quando a interrupção das grandes transportadoras terminar.