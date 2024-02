Paralisação do Ibama afeta importação de carros híbridos e elétricos

São Paulo

A paralisação das atividades de campo dos servidores do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), iniciada em 3 de janeiro, já afeta o setor automotivo.

Neste momento, as empresas que enfrentam problemas são as que buscam a documentação necessária para importação de veículos, com destaque para os automóveis híbridos e elétricos que vêm da China.

Pelos cálculos do órgão, há cerca de 18 mil carros parados em diferentes pátios e portos mundo afora, à espera de documentação para embarque rumo ao Brasil.

A saída desses automóveis de seus países de origem depende da anuência do instituto, que precisa emitir uma licença de importação.

Carros à espera de embarque para diferentes países em porto de Yantai, na China - AFP

Essa licença de importação comprova que o Ibama está ciente da entrada desses produtos no território nacional, atestando que os veículos estão de acordo com as regras ambientais vigentes no Brasil.

As empresas até podem assumir o risco e embarcar esses modelos, porém, caso sejam submetidos à inspeção na chegada ao país, há o risco de receber multas elevadas e de impossibilidade de distribuição.

"Todo e qualquer veículo comercial ou de passageiros, além de motocicletas e veículos pesados, devem cumprir com os limites de emissão de ruídos e gases de escapamento. O controle ambiental recai sobre fabricantes e importadores", diz Cleberson Zavaski, presidente da Ascema (Associação Nacional de Servidores Ambientais).

"A área que faz essas análises resolveu priorizar as atividades internas e de regulação [normativas], e as autorizações para importação e para emissão das licenças para comercialização de novos modelos de veículos tiveram prazo para emissão aumentados."

Zavaski explica que, na prática, o modo de operação atual impacta na logística do setor automobilístico.

"O que era liberado em cinco dias, agora pode ser liberado em 30 dias. Os 18 mil veículos correspondem aos que, até o presente momento, encontram-se parados, sem autorização para ser importados. Esse número tende a aumentar com o passar do tempo", afirma.

Segundo Guilherme Rosenthal, sócio e cofundador da fintech Vixtra, que é focada em importação, o Ibama tem até 60 dias para realizar seus trâmites legais, o que impede quaisquer tipos de ações por parte dos importadores até que esse prazo seja atingido.

"O tempo de liberação pelo Ibama tem dobrado, passou de 10 para 20 dias, e é preciso considerar o período de deslocamento de navio até o Brasil, principalmente do que vem da China", diz Rosenthal.

O especialista afirma que o cenário atual só não é pior por causa da queda nas importações de veículos híbridos e elétricos registrada em janeiro. Ele diz que uma das causas dessa retração é o retorno gradual do Imposto de Importação que incide sobre esses modelos, levando à antecipação os pedidos no fim de 2023.

Em valores, segundo Rosenthal, as importações de automóveis eletrificados registraram queda de 65% na comparação com dezembro. Os dados foram apurados pela Vixtra junto ao Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

A chinesa BYD, que importa os veículos elétricos mais vendidos do Brasil, é uma das mais preocupadas com a paralisação, e essa questão não se resume aos veículos.

"Para a BYD, a paralisação das emissões de licenciamento ambiental de projetos de transmissão e geração de energia elétrica, bem como de ativos de exploração e produção de petróleo e gás, impactam diretamente seu negócio, que está em crescente expansão no Brasil", diz Alexandre Baldy, conselheiro especial da BYD.

O executivo se refere aos problemas que já ocorrem no setor de energia, com atraso na emissão de licenças.

Baldy ressalta que, neste momento, a montadora depende das importações, já que sua fábrica em Camaçari (BA) ainda está em processo de implementação. A produção terá início entre o fim deste ano e o início de 2025.

Na próxima semana, a montadora chinesa lança o compacto BYD Mini, que será o carro de passeio elétrico de menor preço no Brasil. Os problemas com emissão de documentos podem atrasar a chegada de lotes e gerar filas de espera nas concessionárias.

Outra marca afetada é a BMW Motorrad, que enfrenta problemas logísticos por causa da paralisação do Ibama. A empresa produz motocicletas no Polo Industrial de Manaus, além de importar diversos modelos que desembarcam na capital amazonense para distribuição.

"Há atrasos, tudo o que envolve a parte logística em Manaus está mais complicado. Por exemplo, tivemos um problema com o scooter C 400x, que teve as entregas impactadas", afirma Tarcísio Moraes Alves, responsável pela área de novos negócios do grupo de concessionárias Osten. O modelo deveria chegar às lojas neste início de ano.

Em nota, o BMW Group afirma que tem enfrentado uma demora acima da média no deferimento de algumas licenças de importação.

"A empresa ressalta que o tema é de extrema relevância e, por isso, tem tratado a morosidade das atividades de campo dos servidores ambientais federais junto às associações de classe."

Para a Abeifa (associação dos importadores de veículos), a paralisação ainda não preocupa, já que as atividades seguem dentro do prazo legal de 60 dias que é dado ao Ibama.

"O Ibama diminuiu a velocidade com que faziam as aprovações de licenças de importação, há uma insatisfação dos funcionários, mas tudo está de acordo com a legislação, respeitando os prazos legais", diz Marcos César, consultor técnico da Abeifa.

Há, contudo, um outro problema no horizonte: a emissão do LCVM (Licença para Uso da Configuração de Veículo ou Motor) também é necessária para o registro de um carro novo que será lançado. Esse documento, que é emitido pelo Ibama, atesta que o produto atende à legislação vigente de emissões veiculares (poluentes e ruídos).

"Todos os carros lançados precisam ter licença, há um selo do Ibama", explica Cleberson Zavaski, presidente da Ascema. Ou seja, caso se prolongue, a paralisação do órgão pode atrasar a produção de novos veículos e de maquinário agrícola no Brasil.

Em nota, a Anfavea afirma que está acompanhando a questão com suas associadas, mas que ainda não vai se manifestar sobre o tema. A resposta é a mesma dada pela Abraciclo, que representa os fabricantes de motocicletas e bikes instalados no Polo Industrial de Manaus.

Os servidores do Ibama alegam que a carreira não tem sido valorizada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo após anos de problemas durante a gestão Jair Bolsonaro (PL).

Entre as reivindicações estão um novo plano de carreira, aumento de salário e melhores condições de trabalho para o setor. As negociações continuam.