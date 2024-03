CEO da Boeing anuncia saída do cargo, com companhia em meio à crise

Reuters

O CEO da Boeing, Dave Calhoun, renunciará até o final do ano, em uma ampla reestruturação de gestão provocada pela extensa crise de segurança da fabricante de aviões decorrente de uma explosão de painel em pleno ar em um avião 737 MAX em janeiro.

A fabricante de aviões também informou que Stan Deal, presidente e CEO da Boeing Commercial Airplanes, se aposentará, e Stephanie Pope liderará essa divisão. Steve Mollenkopf foi nomeado o novo presidente do conselho.

O CEO da Boeing, Dave Calhoun, fala com repórteres no congresso americano, em Washington, DC, em janeiro de 2024, antes de se reunir com um grupo de senadores fala discutir sobre incidente de porta solta em voo da Alaska Airlines - AFP

Calhoun tem enfrentado pressão desde o incidente de 5 de janeiro, quando uma tampa de porta se soltou de um voo da Alaska Airlines a cerca de 16.000 pés de altitude. A empresa está enfrentando uma intensa fiscalização regulatória e as autoridades dos EUA reduziram a produção enquanto tentam corrigir problemas de segurança e qualidade.

Na semana passada, um grupo de CEOs de companhias aéreas dos EUA buscou reuniões com diretores da Boeing para expressar preocupação com o acidente do 737 MAX 9 da Alaska Airlines, dizendo que foi um sinal incomum de frustração com os problemas do fabricante e com Calhoun.

A empresa está em negociações para comprar sua ant iga subsidiária Spirit AeroSystems também.

A crise da empresa tem frustrado companhias aéreas que já estão lidando com atrasos nas entregas tanto da Boeing quanto de seu concorrente Airbus, e a fabricante de aviões tem queimado mais caixa do que o esperado neste trimestre.

"Por anos, priorizamos o movimento do avião pela fábrica em vez de fazer certo, e isso precisa mudar", disse o CFO Brian West na semana passada.

O principal concorrente da empresa, a Airbus, fechou pedidos para 65 aviões de dois dos principais clientes asiáticos da Boeing recentemente, em um sinal de preocupação de executivos em relação à Boeing.

As ações da Boeing subiram 2,8% nas negociações antes da abertura do mercado com a notícia.