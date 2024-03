Nissan e Honda formam aliança para sobreviver à corrida de veículos elétricos

Londres e Tóquio | Financial Times

Honda e Nissan se unirão para desenvolver carros elétricos, dias depois de a Volkswagen dizer que pode colaborar com a Renault, à medida que fabricantes de carros tradicionais se unem diante da ameaça dos veículos elétricos chineses.

As segundas e terceiras maiores montadoras de automóveis do Japão deixando de lado sua histórica rivalidade amarga, vem à medida que a indústria estabelecida se prepara para a onda iminente de modelos de alta tecnologia e baixo custo da China.

"O surgimento de novos players está se tornando mais rápido e mais forte. Empresas que não conseguirem responder às mudanças serão eliminadas", disse o presidente da Honda, Toshihiro Mibe. "Realizamos nossas discussões sob o ponto de vista de se podemos continuar sendo líderes ou até mesmo sobreviver em 2030."

Montadoras da América à Europa e à Ásia já estão enfrentando custos crescentes com o desenvolvimento de novas tecnologias e regras de emissões mais rigorosas, enquanto também lutam para desenvolver veículos elétricos baratos que possam vender com lucro.

Antes um retardatário no mundo automotivo, a China está usando sua liderança em tecnologia de baterias e conhecimento em fabricação de carros adquirido de fabricantes internacionais para produzir EVs de próxima geração, que foram projetados para exportação para os principais polos automotivos do mundo.

Os CEOs dos dois grupos japoneses disseram na sexta-feira que o escopo de sua cooperação incluiria software, componentes principais de EV e tecnologia de inteligência automotiva.

O acordo veio apenas na forma de um memorando de entendimento não vinculativo, levantando questões entre os analistas sobre a extensão de seu compromisso.

No entanto, as empresas disseram que, por enquanto, não estão considerando uma associação de capital, mas não descartaram a possibilidade. "Todas essas discussões acontecerão a partir de agora", disse o CEO da Nissan, Makoto Uchida. "Não há tempo para relaxar."

Nissan e Honda, que vendem cerca de 4 milhões de veículos por ano globalmente cada, esperam reduzir custos ao unir seus recursos. Elas foram pegas de surpresa pelo surgimento de grupos de EVs locais da China, como a BYD, que superou a Tesla pela primeira vez no último trimestre de 2023.

As ações da Honda subiram 1,7% enquanto a Nissan saltou 3,2% antes do anúncio de sexta-feira. A Honda já tem uma aliança com a General Motors para usar sua tecnologia de baterias, embora não tenha especificado se essa parceria será afetada.

Seu anúncio segue a confirmação da VW nesta semana de que estava em negociações com a Renault da França para unir recursos para desenvolver EVs de menor custo.

O par decidirá nos próximos meses se avançarão para desenvolver um veículo que possa ser fabricado na Europa e vendido com lucro por menos de 25 mil euros.

O acordo com a Honda veio depois que a Nissan no ano passado chegou a um acordo para reequilibrar sua relação de capital com seu parceiro de longa data na aliança, a Renault. Como parte do acordo, a montadora francesa reduziu sua participação de 43% na Nissan, enquanto o grupo japonês ganhou direitos de voto por sua própria participação de 15% na Renault. A aliança também inclui o parceiro menor Mitsubishi Motors.

"Esta parceria com a Honda é evidência de que todos os vários esforços que a Nissan fez com seus parceiros da aliança Renault e Mitsubishi Motors não deram frutos", disse Koji Endo, chefe de pesquisa de ações na SBI Securities. "Parece um ato de desespero, mas não está claro se os engenheiros da Nissan serão capazes de trabalhar junto com os engenheiros da Honda."

Autoridades do governo japonês tentaram unir a Nissan e a Honda para conversas de fusão no final de 2019, diante do receio de que a vasta base de fabricação de carros do Japão estivesse perdendo sua vantagem à medida que a transição para os EVs desencadeava uma maior concorrência.

Mas o projeto fracassou depois que ambos os lados rejeitaram imediatamente a ideia. Oficiais da Honda, em particular, resistiram, apontando para a estrutura de capital complexa da Nissan com a Renault, disse uma pessoa próxima às negociações na época. A Nissan também se opôs à ideia, já que o grupo estava focado em colocar sua aliança existente de volta nos trilhos.