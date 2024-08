Bancos americanos são investigados por privar clientes de bilhões em pagamentos de juros

Nova York | Financial Times

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) está investigando alegações de que bancos americanos como Wells Fargo e Morgan Stanley têm sistematicamente enganado clientes, privando-os de bilhões de dólares em pagamentos de juros.

A investigação sobre contas de "varredura de dinheiro" ocorre enquanto várias empresas aumentaram os juros que pagam aos clientes. No entanto, as taxas oferecidas aos poupadores, especialmente pelos maiores bancos do país, permanecem muito abaixo dos retornos pagos aos bancos com base nas taxas de juros de curto prazo definidas pelo Fed (Federal Reserve).

Unidade do Wells Fargo Bank em Nova York; banco é uma das instituições que enfrenta processos por parte de clientes - Jeenah Moon - 17.mar.2020/Reuters

A questão surgiu do dinheiro ocioso em contas de clientes em corretoras e grandes bancos, que "varrem" fundos não investidos para alternativas que rendem juros a fim de obter renda.

A SEC está investigando se os grupos direcionaram esses clientes para contas de varredura que pagavam pouco ou nenhum juro, e se os consultores financeiros dessas empresas tinham o dever fiduciário de aconselhar os clientes de que poderiam obter retornos mais altos se transferissem seu dinheiro para outras contas.

"Estamos falando de uma grande transferência de riqueza do cliente para a corretora, na casa dos bilhões de dólares," disse Robert Finkel, sócio sênior da Wolf Popper, que entrou com uma ação judicial em fevereiro contra a Morgan Stanley em nome dos clientes sobre o assunto.

A Morgan Stanley revelou em um documento de valores mobiliários na segunda-feira (5) que a SEC solicitou informações sobre o assunto pela primeira vez em abril. O banco, que está contestando o caso, se recusou a comentar.

O órgão regulador está conduzindo o caso como uma chamada "investigação de varredura", na qual questiona várias empresas sobre um determinado assunto para identificar possíveis desvios das práticas do setor.

A SEC também se recusou a comentar.

Na semana passada, o Wells Fargo disse em um documento financeiro que está envolvido em "conversas de resolução" com a SEC sobre o assunto. O banco recusou comentários para esta reportagem.

Em seu documento trimestral de valores mobiliários, o Bank of America também disse que enfrentava escrutínio sobre as taxas pagas aos clientes em dinheiro não investido que é varrido para depósitos bancários que rendem juros. O banco não quis comentar o assunto.

Além disso, a LPL Financial e a Ameriprise foram processadas em nome dos clientes. Duas ações coletivas privadas foram movidas no mês passado contra a LPL, a maior corretora independente dos EUA, sobre contas de varredura de dinheiro, e outra contra a Ameriprise.

O Wells Fargo, que já enfrentava processos de clientes, foi atingido com duas reivindicações adicionais de ação coletiva em julho.

Todos os casos são semelhantes em suas alegações de que as corretoras colocaram seus próprios interesses à frente dos clientes, prejudicando-os e embolsando grande parte dos juros recebidos sobre os saldos de caixa.

"A má conduta dos réus foi e continua sendo extremamente lucrativa para os réus, mas extremamente prejudicial para seus clientes —em flagrante violação de seus deveres para com seus clientes," argumentaram os autores no caso Ameriprise.

A LPL reconheceu os processos em um recente documento da SEC e disse que se defenderia "vigorosamente." Em uma declaração, a empresa enfatizou que seus veículos de varredura de dinheiro priorizavam "segurança, liquidez e rendimento, nessa ordem" e disse que oferecia outras opções de investimento mais adequadas para horizontes de investimento mais longos.

O Wells Fargo, que no início deste ano pagava apenas 0,05% de juros em contas de varredura, recentemente aumentou a taxa paga em suas contas de varredura padrão. Em uma ligação com analistas, o banco estimou que o aumento da taxa reduziria a receita de juros do banco em US$ 350 milhões este ano.