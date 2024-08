Volks anuncia investimento de R$ 13 bilhões em suas três fábricas em São Paulo

São Paulo

A Volkswagen do Brasil vai investir R$ 13 bilhões em suas três fábricas no estado de São Paulo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (23), na unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O montante faz parte do total de R$ 16 bilhões que serão investidos pela montadora no Brasil até 2028.

Com os novos valores, a fábrica Anchieta vai receber dois veículos inéditos, a unidade de Taubaté contará com um automóvel inédito 100% desenvolvido no Brasil e a fábrica de motores de São Carlos receberá um novo propulsor ainda mais inovador e eficiente para veículos híbridos.

Pátio da montadora Volkswagen, em São Bernardo do Campo - Danilo Verpa - 28.jun.2023/Folhapress

Esses modelos integram uma nova família de de produtos da Volkswagen do Brasil, que lançará 16 veículos até 2028, com destaque para a estreia dos híbridos, além de novidades em 100% elétricos e total flex.

Os projetos da empresa envolvem ainda dois lançamentos que já ocorreram: o novo T-Cross, produzido em São José dos Pinhais (PR), e a nova Amarok, fabricada em General Pacheco, na Argentina.

"O Estado de São Paulo é fundamental na estratégia de negócios da Volkswagen do Brasil e parceiros. A nossa cadeia de suprimentos paulista conta com 530 fornecedores diretos e indiretos dos quais compramos R$ 13 bilhões por ano, representando 49% das aquisições da marca no país", afirma Alexander Seitz, chairman executivo da Volkswagen América do Sul.

"A Volkswagen do Brasil é protagonista do novo ciclo de investimentos do setor automotivo brasileiro com o aporte robusto de R$ 16 bilhões até 2028. Desse total, R$ 13 bilhões serão aplicados em nossas três fábricas paulistas, que recebem projetos inovadores, inéditos, com foco em descarbonização e fundamentais em nossa ofensiva de 16 novos veículos até 2028", afirma Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

Foi em São Bernardo do Campo que a Volkswagen iniciou sua expansão global, pois a unidade Anchieta, inaugurada em 1959, foi a primeira fábrica da marca fora da Alemanha. A história da Volkswagen no Brasil, no entanto, teve início em 1953, em um galpão no bairro Ipiranga, em São Paulo.

Em SP, a montadora conta com seu centro de design e engenharia em São Bernardo do Campo, que também receberá parte dos investimentos. A Volkswagen do Brasil foi a primeira a fundar, em 1965, um centro de desenvolvimento de veículos, desde o design até o início da produção, fora da matriz, na Alemanha.

A área conta com quase mil profissionais que atuam na engenharia das fábricas Anchieta, Taubaté e Pacheco (Argentina), sendo que neste ano foram contratados mais de 100 engenheiros e engenheiras para reforçar o time de Inovação e Tecnologia.

O centro conta com 85% de competências locais para o desenvolvimento de produtos globais, sendo o único da Volkswagen com competências para motores total flex.

No Estado de São Paulo, o desenvolvimento sustentável e tecnológico de veículos também é garantido por meio de parcerias com universidades, por exemplo, para biocombustíveis e etanol, com a Unicamp, USP e UFABC; para materiais sustentáveis e fibras naturais, com a Unesp; e para tecnologias, com o Instituto Eldorado.

Principais inovações da Volks: