Ford apresenta nova Ranger Black, que tem tração traseira e proposta urbana

São Paulo

A picape Ford Ranger segue em alta. Foram vendidas 18.231 unidades entre janeiro e agosto, um crescimento de 61,6% em relação ao mesmo período de 2023. O sucesso comercial se deve a chegada da nova geração, que completou um ano de mercado.

A montadora pretende ampliar as vendas com o retorno da versão Black, que deve chegar ao mercado entre o fim de setembro e o início de outubro. O apelo será urbano, dentro do possível para um veículo de 5,37 metros de comprimento e que consome apenas diesel.

Ford apresenta a nova geração da picape Ranger Black - Divulgação

A versão deverá ser a primeira da geração atual com tração 4x2. Haverá forrações em preto e grafite na cabine, rodas de 18 polegadas, faróis com LEDs e sistema multimídia, além de direção com assistência elétrica e ar-condicionado. A lista de itens vai incluir ainda santantônio escurecido e capota para a caçamba.

A Ford ainda não divulgou detalhes técnicos, mas o motor da nova Ranger Black deverá ser o 2.0 turbodiesel com 170 cv de potência, já utilizado em outras opções da picape. O preço ainda não foi divulgado, mas espera-se um valor de aproximadamente R$ 250 mil.

Desde seu lançamento, em junho de 2023, o utilitário da Ford se tornou referência no mercado. A dirigibilidade do modelo se aproxima da encontrada nos SUVs de porte médio, com baixo nível de vibrações e de ruídos.

Mas a concorrência tem avançado. A Chevrolet fez mudanças na linha 2025 da S10, que mudou por dentro e por fora. Um dos avanços foi a coluna de direção com ajuste de profundidade –antes, só era possível regular a altura do volante. A versão Z71 tem estilo esportivo, câmbio automático, tração 4x4 e motor com 207 cv de potência.

A Volkswagen Amarok também passou por mudanças visuais, mantendo o V6 turbodiesel (258 cv) em todas as versões. Os preços começam em R$ 309.990.

Líder de mercado, a Toyota Hilux reagiu à chegada da Ranger com uma nova versão, chamada SRX Plus (R$ 332.290), que chegou ao mercado em dezembro. As principais mudanças estão na suspensão traseira, que recebeu barra estabilizadora e amortecedores reposicionados.

Contudo, a grande virada do modelo de origem japonesa —e produção argentina— deve ocorrer em 2025, quando uma geração completamente nova será lançada.