'Pet trucks' vão à porta de clientes dar banho e tosar animais de estimação

Sorocaba (SP)

Para se destacar no crescente mercado voltado aos pets --que tem cerca de 225 mil negócios no país, de clínicas veterinárias a grandes lojas, de acordo com o Sebrae--, empresas buscam vender serviços personalizados e mais convenientes para se destacar.

A zazuu, por exemplo, oferece banho e tosa de uma maneira diferente do usual: dentro de um caminhão itinerante, que estaciona em frente à casa dos clientes.

Larissa Rocha, 29, gestora de marketing da empresa, conta que a ideia veio de Aline Lex, a proprietária, que estava cansada de levar sua cachorra para lugares carregados de estresse e enfrentar longas esperas.

José da Silva Júnior, funcionário da zazuu, dá banho na cadela Camba dentro do pet truck da empresa, que estava estacionado numa dua de Pinheiros (zona oeste de São Paulo) - Lucas Seixas/Folhapress

A empresa pensou, também, na experiência do tutor, oferecendo-lhe comodidade ao ter o pet atendido na porta de casa, sem ter que de preocupar com deslocamento ou trânsito.

"Foi com isso em mente que buscamos uma palavra com sonoridade legal e que transmitisse nosso dinamismo: zazu (movimento em hebraico). Pusemos mais um "u" para ser a nossa zazuu", afirma.

Atualmente, a empresa tem com 14 caminhões, chamados de pet trucks, operando em São Paulo, infraestrutura para atendimento e aplicativo para agendar e acompanhar o processo.

"Os serviços dependem do porte de cada animal e do serviço solicitado (banho, hidratação, tosa, remoção de subpelos). Não existe cobrança adicional por deslocamento", explica.

Em uma simulação, um animal de porte médio pode realizar um banho e tosa por cerca de R$94, de acordo com as informações disponibilizadas no aplicativo da zazuu.

Já os demais serviços de procedimentos veterinários, como teleatendimento, vacinas, exames, consultas, microchip e mais, variam de R$30 até mais de R$200.

O aplicativo também oferece o serviço de atestado para casos de viagens nacionais e internacionais com os pets, a partir de R$150, conforme a simulação. Para viagens internacionais, o prazo é de 60 dias.

"Temos 20 parceiros, entre banhistas, tosadores e motoristas, além de uma extensa rede de veterinários, clínicos e especialistas", diz.

Desde o início da operação, a zazuu já realizou 32 mil procedimentos, com mais de 9.000 pets registrados na base de clientes.

"Em veterinária, normalmente, o atendimento é feito dentro da casa do tutor. Isso torna tudo mais tranquilo, sem estresse e mais seguro", explica a gestora de marketing.

A empresa também oferece pacotes quinzenais, mensais e um plano anual para os tutores. "Mais de 75% dos que experimentam a zazuu se tornam clientes recorrentes e cerca de 35% têm pacote ou assinatura", diz Larissa.

Ela conta que, como startup de tecnologia e mobilidade, ainda não tiveram retorno do capital investido, mas esperam que aconteça nos próximos anos. A empresa recebeu aporte da rede de ex-alunos da Harvard Business School no Brasil.

A Juca Pet, de Botucatu (interior de São Paulo), também oferece banho e tosa de maneira itinerante. "Fazíamos também medicina veterinária, mas acabamos trancando por conta da demanda", conta Gabriel Biral de Oliveira, 20, que abriu o negócio junto com Yasmim Buso Okano, 19, em maio de 2023. Antes, eles tinham um petshop convencional.

A empresa atende, em média, 220 cães por semana. Além de banho e tosa, há serviços de hidratação, corte de unhas e escovação de dentes, entre outros.

Os preços do atendimento no caminhão começam a partir de R$60, 20% maior do que é cobrado por estabelecimentos tradicionais de Botucatu, conta Gabriel. Ele afirma que a recepção do público foi maior do que a esperada.

Para iniciar o negócio, eles precisaram se deslocar por cerca de 10 horas até São Bento do Sul (SC) para buscar o caminhão adaptado para ser um "pet móvel"

"Já estava pronto. O antigo dono nos ajudou muito, mandou todos os equipamentos e nos deu várias dicas", conta.

Flavio Barros, 65, é gestor de saúde e bem-estar do Sebrae, e diz que a ideia dos "caminhões pet" começou nos Estados Unidos.

"É um serviço diferenciado. O animal não se estressa, ele é atendido sozinho na porta de casa. É bem personalizado e tende a crescer. Tudo que você personaliza para é muito bem-vindo. O pet foi humanizado, é um membro da família e as pessoas buscam tratamentos diferenciados, planos de saúde", explica Flavio.

O gestor afirma também que, atualmente, existem diversos profissionais interessados em prestar esse serviço, principalmente após a pandemia da Covid-19.

"É uma indústria que só tem números positivos. Há concorrência, mas também muito espaço para crescer. A população pet é estimada em 150 milhões. A cada 10 casas, 6 ou 7 têm animais de estimação, a maioria cachorros e gatos."

Apesar do crescimento, Flávio ressalta que é importante pesquisar o mercado e o investimento necessário, devido à adaptação dos furgões. "O Sebrae tem uma área estruturada para apoiar o pequeno empreendedor. A ideia é pesquisar o mercado, entender a região onde estará o negócio, onde tem menos oferta e mais demanda", afirma.