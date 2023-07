Tribunal dos EUA bloqueia ordem judicial que proibia governo de contatar redes

Nova York | Reuters

Um tribunal dos Estados Unidos bloqueou temporariamente nesta sexta-feira (14) uma ordem judicial que havia proibido funcionários da Casa Branca e agências governamentais de contatarem empresas de redes sociais para solicitar a moderação de conteúdo em casos de desinformação.

A decisão de um tribunal de apelações dos EUA defende que, por enquanto, o governo não está vinculado à ordem de restrição. No início de julho, o juiz distrital Terry Doughty de Monroe, em Louisiana, havia determinado que os esforços das autoridades para limitar a disseminação de postagens que considerassem desinformação na internet violavam o direito à liberdade de expressão. O governo recorreu da decisão em seguida.

A sentença respondia a uma ação movida por procuradores republicanos de Louisiana e Missouri. Eles alegaram que funcionários públicos foram longe demais nos esforços para fazer com que as empresas combatessem notícias falsas sobre a pandemia e as eleições. O argumento é ecoado por manifestantes de direita, que acusam o governo de usar temas sensíveis para remover conteúdos.

A decisão determinava que agências do governo não podiam contatar redes sociais para "instar, encorajar, pressionar ou induzir remoção, exclusão, supressão ou redução de conteúdo". A base da decisão foi a cláusula de liberdade de expressão da Primeira Emenda da Constituição americana.

Foram alvos da medida os departamentos de Estado, de Justiça e de Saúde dos EUA, além do FBI, a polícia federal americana, entre outros. Autoridades que atuam em setores de segurança, entre as quais o secretário do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, e a chefe da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, Jen Easterly, também foram citadas na ordem.

Enquanto críticos de Biden alegam que a remoção de conteúdos na pandemia atingiu publicações que discordavam do governo, autoridades americanas rebatem as acusações de motivação política e dizem que as medidas pretendiam conter a desinformação sobre os imunizantes contra a Covid.