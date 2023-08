Crime no Equador lembra assassinatos de Galán e Colosio, na Colômbia e no México

São Paulo

O assassinato do candidato à Presidência do Equador Fernando Villavicencio, 59, deixou o país em choque e lembra as mortes violentas dos presidenciáveis Luis Carlos Galán, da Colômbia, e Luis Donaldo Colosio, do México.

Fernando Villavicencio foi morto com três tiros na cabeça após evento de campanha em Quito, no final da tarde desta quarta-feira (9).

O crime coloca o Equador na lista de países com assassinatos de candidatos em cenários de violência ligada ao narcotráfico.

Candidato à Presidência do Equador durante evento de campanha em Quito, nesta quarta (9) - Karen Toro/Reuters

"O crime organizado chegou muito longe, mas sobre eles vai cair todo o peso da lei", afirmou o presidente equatoriano, Guillermo Lasso, sobre o atentado.

Na Colômbia, Galán foi morto a tiros em agosto de 1989, durante um comício, quando disputava a Presidência como candidato favorito. O país vivia o auge da violência das facções ligadas ao tráfico de droga.

O crime marcou um antes e um depois na política local. Galán havia denunciado Pablo Escobar, líder do Cartel de Medellín, defendia a extradição dos narcotraficantes e já sobrevivera a outros atentados.

O político liberal era carismático e tinha um discurso renovador. Ameaçado, ouvia apelos da família para interromper a campanha eleitoral.

Em 18 de agosto de 1989, fez um discurso no município de Soacha, próximo a Bogotá, e foi alvejado. As imagens do candidato sendo atingido por tiros abalaram o país.

Colosio, favorito a vencer as eleições presidenciais no México, foi assassinado na cidade de Tijuana, fronteira com os EUA, em março de 1994. Ele levou tiros na cabeça e no abdômen e morreu durante cirurgia no cérebro.

O candidato pelo PRI fizera um comício e tentava voltar para o seu carro, no meio da multidão, quando foi atingido.

Apesar de um jovem de 23 anos ter sido preso no local, os motivos do crime e os supostos mandantes nunca ficaram conhecidos.

Após esse crime, uma série de outros assassinatos políticos ocorreram no México, o que deu ao assassinato do presidenciável o caráter de marco de um mergulho do país na violência.