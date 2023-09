Premiê do Haiti pede missão externa e diz que povo vive em condições subumanas

São Paulo

Como esperado, o premiê Ariel Henry, a mais alta autoridade do Haiti e cuja figura é questionada nas ruas, usou seu discurso na Assembleia Geral da ONU para pedir que o Conselho de Segurança aprove uma missão multinacional de ajuda à polícia local.

Espera-se que o tema entre em votação no órgão, que o Brasil compõe como membro rotativo, até o final da próxima semana. E vários líderes globais, entre eles o americano Joe Biden, já haviam usado o púlpito da ONU em Nova York para coro ao pedido do líder haitiano.

O premiê do Haiti, Ariel Henry, discursa na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York - Leonardo Munoz/AFP

"A população haitiana está enfrentando condições subumanas. A crise é estrutural e multidimensional e dura anos, mas a situação de segurança deteriorou, e isso atrasa o progresso", disse Henry.

"Não estamos aqui para justificar o passado, mas para pedir aos países amigos que entendam que há que ser feito algo urgente para nos ajudar a criar um futuro melhor às crianças haitianas."

Ele citou o que chamou de "uma lista sem fim" dos crimes cometidos pelas gangues urbanas que controlam 80% da capital, Porto Príncipe. "Eles assassinam, ateiam fogo, bloqueiam as ruas, fecham escolas e hospitais, sequestram, praticam violência sexual, tráfico de órgãos e de pessoas, execuções extrajudiciais. Abusam com particular crueldade."

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

O poder desses grupos escalou à medida que uma espécie de vácuo de poder foi criada no país do Caribe após o assassinado do presidente Jovenel Moïse a tiros, em sua casa, em 2021. Henry, escolhido por Moïse pouco antes para ser primeiro-ministro, assumiu a chefia do país, que hoje não conta com nenhum representante político eleito.

Henry vem há meses pedindo ajuda externa, e a proposta finalmente foi esboçada pelos Estados Unidos para ser apresentada ao Conselho de Segurança. Nos poucos detalhes que se sabem até aqui, a missão seria liderada pelo Quênia, que se dispôs a enviar mil policiais.

Diferentemente da Minustah, a missão de estabilização da ONU que esteve no país de 2004 a 2017 e contou com protagonismo de militares do Brasil, o modelo que agora se encaminha para votação teria como objetivo apoiar e treinar a Polícia Nacional Haitiana.

Ainda assim, já se sabe que os desafios vão além desse. Hoje o país praticamente não tem capacidade de expandir seu sistema prisional. Até junho passado, quase 12 mil pessoas estavam em prisões haitianas, sendo que 85% delas ainda não haviam ido a julgamento. A ocupação carcerária é de 331%, segundo a ONU.