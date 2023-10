Rei da Espanha dá aval para Sánchez formar governo após derrota de Feijóo

Madri | Reuters

Depois de o direitista Alberto Feijóo falhar em sua tentativa de formar um governo na Espanha, na semana passada, o rei do país, Felipe 6º, autorizou Pedro Sánchez, primeiro-ministro interino e líder do segundo partido mais votado nas eleições gerais de julho, a tentar montar uma coalizão ele mesmo. O anúncio foi feito por Francina Armengol, presidente da Câmara baixa do Congresso, nesta terça-feira (3).

O premiê interino da Espanha, Pedro Sánchez, em debate no Parlamento - Susana Vera - 29.set.23/Reuters

Sánchez afirmou que começaria a negociar com as principais legendas já nesta quarta (4) para "não perder tempo", nas suas palavras. A primeira reunião, segundo ele, será com sua ministra do Trabalho, Yolanda Diaz, líder do Sumar, o grupo de pequenas legendas de esquerda.

"Estou disposto a trabalhar para formar o mais rápido possível um governo de coligação progressista com apoio suficiente para garantir a estabilidade que o país necessita", disse Sánchez, candidato do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), após o anúncio do rei.

O premiê interino ainda deve negociar detalhes da anistia de membros da sigla Junts, que foram presos e sofrem processos administrativos após autoproclamarem a independência da Catalunha, em 2017, em sua tentativa de angariar apoio. O plano tem motivado protestos organizados por apoiadores de Feijóo, contrários à redução das penas.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Ainda assim, os separatistas avançaram nos últimos dias. O Junts se uniu à ERC (Esquerda Republicana da Catalunha) para uma nova exigência: que a comunidade autônoma possa fazer um referendo perguntando ao povo catalão se ele aprova ou não a independência. É um ponto complexo para Sánchez, que não pode se comprometer com a demanda, uma vez que a Constituição espanhola veta tal possibilidade.

Premiê desde 2018, Sanchéz precisa da maioria absoluta do Congresso de 350 deputados, ou seja, 176 votos, metade mais um, para se reeleger. Ele terá até 27 de novembro para obter o apoio do Parlamento. Se não chegar a um acordo, novas eleições serão convocadas para meados de janeiro.

Com 121 deputados eleitos em 23 de julho, Sánchez e o PSOE contam com os 31 da coligação Sumar e o apoio de outros quatro partidos menores, totalizando 171 votos. É um a menos do que conseguiu o PP em sua investidura. Para conseguir se reeleger para mais quatro anos, portanto, o primeiro-ministro vai precisar dos sete votos do Junts, o único partido que não apoia nem o PSOE nem o PP.

O rei da Espanha, Felipe 6º, em evento na cidade de Cascais, em Portugal - Carlos Costa - 30.set.23/AFP

Na sexta (29), Feijóo, líder do PP (Partido Popular), não conseguiu alcançar a maioria necessária para se tornar o próximo primeiro-ministro da Espanha em sua segunda votação de sua investidura ao cargo. Ele recebeu 172 votos a favor e 177 contra —houve ainda um voto nulo.

As eleições gerais deveriam acontecer apenas em novembro, mas tudo mudou após o 28 de maio, quando eleições regionais nos municípios e nas comunidades autônomas surpreenderam a esquerda. Naquela data, foram eleitos representantes para 8.135 prefeituras em todo o país, além de deputados estaduais de 12 das 17 províncias espanholas. O PP ganhou a maioria das praças, e o PSOE viu sua esfera de influência encolher.

Na manhã seguinte ao escrutínio regional, Sánchez antecipou em quase quatro meses as eleições gerais, escolhendo a data de 23 de julho A ideia, que se provou correta, era não ficar quatro meses sangrando em uma posição frágil e conter o desgaste. Assim, conseguiu evitar mais crescimento da direita e diminuir a possibilidade de que o PP e o Vox, de ultradireita, conseguissem uma maioria capaz de eleger o premiê.