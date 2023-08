Ao iniciar um curso de ensino superior ou técnico, um estudante acredita ter adquirido a bagagem necessária para ingressar no mundo do trabalho. Digo que não é bem assim, já que a nossa realidade se ressignifica a todo momento, trazendo novos problemas complexos que nos desafiam a cada dia por soluções inovadoras, que respeitem o ambiente que vivemos, valorizem a diversidade e exigem novas atitudes.

Diante desse cenário, as organizações empresariais e a sociedade exigirão de todos nós uma outra formação: sólida em conteúdos, mas que tenhamos outras habilidades e atitudes que corresponderão aos desafios sociais, econômicos, ambientais e de relações de consumo que enfrentaremos.

Uma análise conduzida pela ONG especializada em educação "America Succeeds", em 2021, concluiu que em quase dois terços das vagas oferecidas nos ambientes empresariais listavam habilidades profissionais entre as qualificações exigidas.

Entre os anúncios de emprego, das dez habilidades mais exigidas, sete eram profissionais e atitudinais, incluindo boa capacidades de comunicação, solução de problemas e planejamento.

Essas habilidades foram as qualificações mais desejadas para 91% dos cargos de gerência, 86% dos cargos de operações comerciais e 81% dos empregos no setor de engenharia. Ou seja, campos considerados de alta qualificação.

As empresas mudaram a tal ponto que elas perceberam que as pessoas precisam vir em primeiro lugar, antes mesmo do desempenho. Isso é o que vai gerar valor para as suas marcar e produtos.

Listo abaixo cinco habilidades e atitudes buscadas por empresas e que os estudantes precisam conhecer:

1 - Criatividade e Inovação: muitas pessoas acreditam que ser criativo é criar algo novo. Claro que isso é um ponto, mas essa habilidade está ligada com o poder de resolver uma dor, propor novas ideias e trazer algo único, muitas vezes, diante de algo cotidiano. É a capacidade de olhar para além das fronteiras convencionais e imaginar novas possibilidades, permitindo a transformação do comum em algo verdadeiramente extraordinário. É claro que essa habilidade pode ser aprimorada ao longo do tempo por meio da prática, exploração e colaboração com outras pessoas de diversas áreas de especialização;

2 - Comunicação: o mercado tem exigido, cada vez mais, que as pessoas façam bom uso da comunicação. Portanto, é necessário saber se comunicar claramente, tanto verbalmente quanto por escrito. Isso inclui a habilidade de transmitir informações de maneira compreensível, ouvir atentamente e adaptar a comunicação para diferentes públicos. Para um ambiente de trabalho, essa habilidade abre muitas portas para a carreira e o relacionamento com as pessoas. Nesse caso, é uma capacidade desenvolvida diariamente e pode ser aprimorada;

3 - Empatia: é crucial para a colaboração eficaz em equipes multiculturais e para atender às necessidades dos consumidores. A empatia no ambiente de trabalho promove relacionamentos saudáveis, comunicação eficaz, resolução de conflitos, colaboração e um ambiente geral mais positivo. Além disso, ela desempenha um papel crucial no desenvolvimento de líderes e na criação de uma cultura organizacional que valoriza-as. Portanto, ser empático não é apenas uma característica desejável, mas uma habilidade essencial para o sucesso individual e coletivo no mundo corporativo;

4 - Gestão do tempo e organização: as empresas buscam pessoas que sejam capazes de gerenciar tarefas, estabelecer prioridades e manter-se organizado para a eficiência e produtividade no trabalho. Por isso, quem sabe gerir o tempo e é bem organizado, provavelmente, é valorizado dentro das organizações. Essa habilidade faz com que o profissional trabalhe de maneira mais inteligente, concentrando-se no que é realmente é importante e mantendo um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Ao dominar essa habilidade, é possível aumentar a eficácia geral e sentir um maior senso de realização nas atividades diárias;

5 - Liderança: mesmo para funções não gerenciais, a habilidade de liderar, inspirar e liderar equipes é valorizada. Isso envolve motivar colegas, orientar projetos e agir como um exemplo positivo. Estamos diante de uma habilidade que agrega todas as outras e, certamente, está entre as mais valorizadas pelas empresas. A habilidade de liderar é uma jornada de aprendizado contínuo. Ela exige autoconhecimento, empatia, adaptabilidade e uma busca constante por aprimoramento. Enquanto os desafios evoluem e as circunstâncias mudam, um líder verdadeiro permanece enraizado em valores sólidos, orientando sua equipe em direção ao cumprimento das metas estabelecidas pelas empresas.