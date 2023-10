Preocupação de repórter

Ando pensando no Sudão. Ando preocupada com Samahir Elmubarak, uma jovem farmacêutica de Cartum.

Porta-voz da SPA (Associação de Profissionais Sudaneses), principal organização da sociedade civil do país, ela é testemunha das transformações pelas quais a nação do Norte da África vem passando desde o início de uma onda de protestos pró-democracia, em dezembro de 2018.

A farmacêutica Samahir Elmubarak, porta-voz da Associação de Profissionais Sudaneses - Arquivo pessoal

Ao longo dos anos, em momentos decisivos, falei com Samahir por telefone para produzir reportagens para a Folha. Além de preciosa fonte de informações, ela é alguém por quem passei a nutrir admiração e carinho.



A primeira vez que nos falamos foi em julho de 2019, após as ruas derrubarem o ditador Omar al-Bashir, no poder havia três décadas. "Essa revolução mudou minha perspectiva sobre o conceito de liberdade", disse ela então.

Naquela conversa, também alertou que os militares sudaneses não eram confiáveis. Dito e feito. Em outubro de 2021, o general Abdel Fattah al-Burhan deu um golpe e interrompeu a transição para a democracia.



Samahir, ainda assim, se mostrava otimista: "Queremos liberdade, paz e justiça. Essa convicção tem levado o povo a enfrentar de peito aberto as balas do regime".



Voltamos a falar em abril, quando eclodiu a guerra entre o Exército sudanês e o grupo paramilitar RSF (Forças de Apoio Rápido), até então aliados na repressão aos manifestantes. O conflito armado, comum em regiões periféricas do país, como Darfur, chegara à capital deixando centenas de mortos.

"A situação está horrível e complicada", ela me escreveu. Perguntei se tinha conseguido fugir de Cartum, mas não me respondeu. Desde então, não tenho notícias dela.

O Manual da Redação orienta repórteres a tratarem suas fontes com polidez e transparência. E como é que eu devo lidar com o silêncio de uma fonte em situação de risco?

Torço todos os dias para que Samahir e sua família estejam em segurança. Para compartilhar essa esperança, escrevo.