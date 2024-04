A economia dos criadores, ou "creator economy", refere-se ao ecossistema financeiro e social construído em torno de pessoas que criam e compartilham conteúdo ou experiências através de plataformas digitais.

Os criadores monetizam sua paixão e seguidores por meio de anúncios, vendas de mercadorias e assinaturas, estabelecendo um novo caminho para o empreendedorismo e a inovação. A economia dos criadores destaca o poder da tecnologia em democratizar a produção de conteúdo e criar oportunidades de carreira fora das estruturas tradicionais.

A influenciadora digital Coracy Arantes, 80, que tem mais de 5 milhões de seguidores no TikTok - Divulgação

Esses benefícios têm um impacto significativo em todas as faixas etárias, mas podem ser especialmente relevantes para a população idosa. À medida que a tecnologia evolui, ela se torna uma ferramenta essencial para a inclusão social das pessoas mais velhas, oferecendo a esse público oportunidades para aprender, se engajar e contribuir para a sociedade de maneiras antes impensáveis.

Partindo-se de "um celular na mão e uma ideia na cabeça", a versão revisada da frase de Glauber Rocha torna-se um recurso democrático e inclusivo para pessoas idosas que tenham algo interessante a dizer no TikTok, YouTube, Instagram ou mesmo na plataforma preferida dessa geração: o Facebook. Os influenciadores digitais mais velhos estão na vanguarda da promoção da inclusão tecnológica entre seus pares. Eles não apenas demonstram a viabilidade de se adaptar e prosperar financeiramente na era digital em qualquer idade, mas também oferecem orientação, inspiração e suporte para seus seguidores, sejam idosos ou não.

Tais influenciadores servem como modelos de identificação vitais, mostrando que é possível permanecer relevante e engajado através da tecnologia, independentemente da idade. Essas pessoas ajudam a desconstruir estereótipos relacionados ao envelhecimento ao destacar a continuidade do crescimento, aprendizado e contribuição social numa idade em que as oportunidades de trabalho formal ficam mais escassas. Os influenciadores digitais idosos frequentemente atuam como catalisadores para a formação de comunidades online, onde seus seguidores podem compartilhar experiências, desafios e sucessos.

Essas comunidades oferecem suporte emocional, incentivam a troca de conhecimento e fortalecem o sentimento de pertencimento entre os idosos, além de colaborar com seus seguidores a superarem barreiras de intimidação ou medo da tecnologia.

Apesar dos benefícios, a inclusão digital dos idosos enfrenta desafios, como a necessidade de dispositivos mais acessíveis, interfaces de usuário mais intuitivas e programas de educação digital adaptados às suas necessidades, facilitando a criação de conteúdo que viabilize o reconhecimento e a monetização.

A integração da tecnologia na vida dos idosos é uma poderosa forma de inclusão, oferecendo-lhes novas oportunidades de conexão, aprendizado e engajamento. Os influenciadores digitais idosos desempenham um papel fundamental nesse processo, servindo como pontes entre a tecnologia e seus pares. À medida que a sociedade continua a evoluir com as tecnologias emergentes, a inclusão digital dos idosos permanece um aspecto essencial para garantir que ninguém fique para trás.