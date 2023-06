'O ódio tomou conta do coração dos crentes', diz leitora sobre vaias a Lula

Vaias a Lula ou a ministro?

O ódio tomou conta do coração dos crentes ("Público vaia Lula e interrompe discurso de ministro no palco da Marcha para Jesus", Cotidiano, 8/6). Nem Jesus foi.

Josefina A. Martins (São José dos Campos, SP)



Jesus será sempre o elo de amor entre as criaturas e o criador, quer queiram ou não, os céticos, agnósticos, ateus etc, que, como disse o próprio mestre: "Têm olhos e não vêem, têm ouvidos e não ouvem."

Roberto C. V. de Carvalho (Araraquara, SP)

Evangélicos acompanham apresentação de shows em palco montado ao lado do aeroporto Campo de Marte - Eduardo Knapp/Folhapress

Mercado da fé

O charlatanismo religioso exibe sua verdadeira face, estampando ganância, estupidez e cinismo ("Evento cristão defende que Deus quer todo mundo rico", Mercado, 9/6). Tudo isso é movido pelo fanatismo, pela ignorância e pelo deboche.

Márcio Santana (Salvador, BA)



Esses são os tais que não pagam impostos e ainda recebem benefícios do Estado. Os intocáveis.

Rubens Gomes Vieira (São Paulo, SP)

Deltan realocado

Ainda teremos que pagar para mais corrupto que desonrou sua função ao politizar a Justiça ("Deltan é convidado para ter função remunerada em partido após cassação", Política, 8/6). Traiu a confiança do povo que confiava na Justiça.

Neusa Ferreira Alves (São Paulo, SP)



Parasitas do dinheiro público, tudo às custas do meu dinheiro. Defensores do liberalismo para ter credibilidade devem ser do setor privado. Liberais de meia-tigela, falam uma coisa, fazem outra: devoram os orçamentos públicos.

Antônio João (Brasília, DF)

Joias da Michelle Bolsonaro

Queria saber quem calculou o valor inicialmente e se terá uma terceira avaliação quando a marca responder ("PF diz que joias para Michelle cravejadas de diamantes valem R$ 5 milhões", Mônica Bergamo, 8/6). Nessa rota aí na próxima avaliação vão descobrir que não vale nada e que são bijuterias.

Gustavo Ferreira (Brasília, DF)

A desculpa de sempre

"‘Membro da família’, diz desembargador suspeito de manter mulher em trabalho escravo" (Mercado, 9/6). Esse crime deveria ter sua pena dobrada por ter sido cometido por um desembargador. Imagine as causas julgadas por este ser deplorável, que nem assume um dos piores crimes, pois ele foi cometido todos os dias por décadas.

Luiz Bartolotti (Campos dos Goytacazes, RJ)



Já que a mulher a que se refere o desembargador é considerada membro da família, ele já pode conceder a ela a parte que lhe cabe da herança.

Maria de Fátima Nunes Madeira (São Paulo, SP)

Trump

No passado, eu achava a Justiça americana um exemplo a ser seguido ("Trump é indiciado por caso de documentos secretos e volta ao banco dos réus", Mundo, 8/6). Hoje a vejo como a vergonha ocidental. Se Trump não for preso, acaba.

Joaquim Rocha (São Paulo, SP)

Legado de junho de 2013

Está claríssimo que a Polícia Militar age por conta própria e é um perigo para a população e o Estado de Direito ("Violência policial alavancou Junho de 2013 e pavimentou empoderamento militar", Política, 9/6). Não há motivo para haver duas polícias. Isso precisa ser resolvido ou nunca teremos uma verdadeira força policial a serviço da segurança pública.

Maria Lopes (São Paulo, SP)

Praia alargada encolhe

Uma obra com custo bilionário como essa, o contrato não estipulou garantias ("Trecho de praia alargada de Balneário Camboriú ‘encolhe’ 70 metros", Cotidiano, 9/6)? Já estão a contratar nova empresa para fazer paliativo? Algo errado aí...

Fernando Jose dos Santos (Curitiba, PR)

Brasileira presa

As coisas são difíceis de entender ("Brasileira presa na Indonésia por tráfico escapa de pena de morte, mas é condenada a 11 anos de prisão", Cotidiano, 8/6). O que levou essa brasileira a correr tamanho risco? O que lhe faltava para fazer escolha tão ruim? Subestimou o perigo por não ter vínculos construídos? Na outra ponta, a criminalização ser tão cristalizada na sociedade permitindo a instauração de pena capital em países como a Indonésia. Alguém faz tudo isso parar.

Adalto Fonseca Júnior (Vitória, ES)

Vacina contra barriga d’água

Muito orgulho desses pesquisadores ("Barriga d’água: Fiocruz cria a primeira vacina do mundo contra verme e aguarda aprovação da OMS", Saúde, 8/6). Uma ode à ciência. Que o governo continue a incentivar e financiar projetos como estes.

Rosangela Silvestrin (Farroupilha, RS)

Piso da enfermagem

"O princípio econômico em primeiro lugar", já dizia Fiódor Dostoiévski em "O Crocodilo" ("Novo piso da enfermagem vai quebrar homecare, diz associação", Painel S.A., 9/6).

Cíntia Medina (São Paulo, SP)



O cuidado em casa é muito mais barato que o hospitalar e mais humano. Não acredito que um piso salarial tão baixo vá quebrar empresas.

Fatima Marinho (São Paulo, SP)

Dia da feijoada

Parabéns aos eleitores que elegeram esse carioca, se são "paulistas" pensem duas vezes antes de serem xenofóbicos com alguém de outras regiões do país ("Tarcísio muda calendário gastronômico do Palácio e transfere feijoada de quarta para sexta", Painel, 8/6). E saber que houve uma era que muitos tinham "orgulho" de chamar "pátria paulista" o nosso estado. Enquanto o estado tem problemas reais, como a cracolândia, ele quer mudar o cardápio.

Renan Oliveira de Araujo (Suzano, SP)