'Quem não mostra clareza não merece meu suado dinheirinho', diz leitora

"Comida que encolhe sem baixar o preço: vale boicotar?" (Cozinha Bruta, 6/6). Lá atrás as barras de chocolate eram 200 g. É tudo tão bem arquitetado para o cliente "não notar" que a nossa memória já acha que eram originalmente de 120 g ou 100 g. Porém, não foi só o tamanho que reduziu, mas também a qualidade. Caixas de bombons agora só têm versões "creamy" ("percentual maior de gordura") ou alguns recheios massudos e indefinidos, cobertos por uma "cobertura sabor chocolate". Boicoto sim. Quem não mostra clareza não merece meu suado dinheirinho.

Beatriz Silva (São Paulo, SP)

Exemplos de chocolates que tiveram o peso reduzido em 10 gramas, sem a queda proporcional do preço - Marcos Nogueira

Espião

"Delator diz ter sido agente infiltrado de Moro e procuradores do Paraná" (Política, 5/6). A cada escândalo vai ficando difícil passar pano para os parceiros de conluio.

Antonio Catigero Oliveira (São Paulo, SP)



Comissão da verdade já para a Operação Lava Jato para toda a imundície vir à tona.

Patricia Lopes (Belo Horizonte, MG)

Suspeita

"Juíza Gabriela Hardt deixa caso após representação criminal contra delator" (Política, 5/6). Essa juíza tem todas as ferramentas de uma pessoa autoritária e comprometida politicamente com a extrema direita.

Pedro Albuquerque Neto (Fortaleza, CE)



Os ratos abandonando o barco.

Maria de Fátima Ferreira (São Gonçalo do Abaeté, MG)

Inelegibilidade

"Moraes pauta julgamento de Bolsonaro para 22 de junho" (Painel, 5/6). Bolsonaro ficará inelegível no próximo dia 22. Como é mês de festas juninas sugiro chamar o Padre Kelmon para celebrar seu enterro político.

Humberto Giovine (Erechim, RS)



Esse número persegue o Bolsonaro. Em uma só frase dá para utilizar ele várias vezes em diferentes contextos. O 22 cujo número era 22 na eleição de 22, teve seu partido multado em R$ 22 milhões por ataque às urnas, será tornado inelegível no dia 22 de junho. Será uma grata surpresa se o destino presenteá-lo com a prisão no dia 22 de algum mês com sentença de 22 anos pelos crimes cometidos.

Andre Moraes (Rio de Janeiro, RJ)

Impunidade

"STF rejeita outra denúncia que havia aceitado contra Lira" (Política, 6/6). Liberou geral. Para político ser preso agora só se for pego gastando o dinheiro manchado de sangue fresco e se ele, no momento em que for pego, gritar que o dinheiro com ele é de corrupção e roubo, filmar tudo em um aparelho periciado previamente por um fiscal da Receita nas 24 horas anteriores ao fato e mostrar as provas que é de roubo em até um minuto da prisão, senão ele é obrigado a ficar em liberdade. Viva o Brasil, o país onde o único crime contra si mesmo que se pode fazer é ser honesto.

Dani Evans Ribeiro (Curitiba, PR)

Ilícitos

"STF absolve ministro da Integração de Lula de acusação de desvio de dinheiro público" (Política, 6/6). Tem horas que fico em dúvida se somos realmente uma República ou uma imensa quadrilha, onde uns roubam mais, outros menos e alguns observam e até tiram proveito.

Paulo Cury (Rio de Janeiro, RJ)

Círculo infernal

"Zanin se reúne com evangélicos, e Malafaia o chama de ‘cara de família’" (Política, 7/6). Nem Dante imaginou um círculo infernal como este que ocorre desde sempre em Brasília.

Jose Vanzo (Franca, SP)

Astrud

"Astrud nunca foi perdoada" (Ruy Castro, 7/6). Astrud Gilberto era uma sereia. Se não soubemos apreciá-la como merecia, pior para nós.

Hernandez Piras (São Paulo, SP)



Ícone! Projetou a imagem do Brasil, notadamente a do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, nos anos 1960. O Brasil estava no caminho de se tornar uma potência, no âmbito da cultura e revolução social. Mas, infelizmente, nessa época decretaram a ditadura militar, um retrocesso para o país. As consequências vivemos até hoje.

Fabricio Guimarães Pinto Correia (São Paulo, SP)

Recusa

"Lula envia carta a criador da Marcha para Jesus para recusar ‘honroso convite’" (Cotidiano, 6/6). Pastores podres que precisam de bajulação para viver. Hipócritas.

Ivandete Gomes Oliveira (São Raimundo Nonato, PI)



Não se devem misturar política e religião, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus.

Valdeci Gomes (Guarabira, PB)

Medidas

"Anticoncepcionais e remédio para osteoporose passam a ser gratuitos na Farmácia Popular" (Saúde, 7/6). Votei em Lula para que ele e sua equipe fizessem coisas assim. Estou muito satisfeita. Esse governo é digno de todo o meu apoio.

Mara Passos (São Paulo, SP)

Chupeta digital

"Tempo de tela de crianças e adolescentes deve ser controlado em casa e na escola" (Equilíbrio, 3/6). O resultado disso será catastrófico porque já é evidente o prejuízo intelectual cognitivo e imediatismo na geração de crianças que foram expostas às telas sem controle. Como trabalharão? Como estudarão? Como raciocinarão? Dão o celular como se chupeta fosse, mas entorta o cérebro e não os dentes.

Larissa Bertani (São Bernardo do Campo, SP)