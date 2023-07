Derrota

"Bolsonaro sofre 1ª grande derrota na oposição ao medir forças com Lira e Tarcísio" (Política). Está mais do que na hora de a direita responsável procurar um líder moderado que a afaste do radicalismo insano do bolsonarismo, que tanto mal fez ao país.

Ricardo Leme (Jundiaí, SP)

Jair Bolsoanro e o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, participam da formatura de oficiais da Academia de Polícia Militar, em junho - Zanone Fraissat - 2.jun.23/Folhapress



Há um equívoco nessa matéria: só sofre derrota quem está no jogo; Bolsonaro é carta fora do baralho, é um efeito colateral que o tempo vai apagando.

Pedro Cunha Jr. (São Paulo, SP)



Tarcísio começa a alçar voo por conta própria, desvinculando-se do fanatismo bolsonarista. Começa a se caraterizar com um civilizado representante da direita e uma real alternativa à ultradireita que Ricardo Salles tão bem representa. Um bom augúrio para nosso país.

José Ricardo da Silveira (Rio de Janeiro, RJ)

"Nojinho"

"Tarcísio nega cargos e tem ‘nojinho’ de bolsonaristas, dizem aliados do ex-presidente" (Mônica Bergamo, 7/7). Como disse Ulysses Guimarães, "ódio e nojo".

João Larizzatti (Rio de Janeiro, RJ)



Tarcísio pensa no longo prazo. Tudo indica que será o líder da centro-direita, posição que foi por muito tempo ocupada pelo PSDB (agora morto e enterrado).

Eliana Imai (São Paulo, SP)

Sem ideologia

"Lula tem 60 milhões de votos e será sempre escutado, diz Galípolo" (Mercado, 7/7). A voz de quem não tem compromisso com ideologias, mas com um projeto de crescimento e estabilidade de um governo responsável e eleito pela maioria do povo.

Airton Borzi (São Paulo, SP)

Robô ultrarrealista presente na conferência da UIT (União Internacional da Telecomunicações) em Genebra, na Suíça. - Fabrice Coffrini / AFP

Futuro

"Robôs afirmam na ONU que um dia serão capazes de governar o mundo" (Mercado). Isso segue a teoria de que somos apenas uma raça de transição, para implementar a sociedade avançada de IA que irá dominar não só nosso planeta, mas toda a galáxia. Mas a relação entre humanos e robôs não será nada pacífica, pois se não somos harmoniosos entre nós, por que seríamos com eles?

Vladimir Delgado (São Paulo, SP)

Custo bilionário

A pensão vitalícia paga pelo Estado a filhas adultas solteiras de militares é uma aberração que deveria ter sido sanada há muito tempo. Esse benefício foi criado em 1960, numa época em que a maioria das mulheres não estava inserida no mercado de trabalho, ou seja, eram donas de casa. Apesar da revogação de 2001, o princípio do direito adquirido gera um custo anual absurdo: em 2020, chegou a R$ 19,3 bilhões! Manter esse contrassenso é incabível.

Luciano Harary (São Paulo, SP)

Com amor

"Reforma Tributária prevê IPVA para jatinhos e iates, mas medida pode ser inócua" (Mercado). Inócua, mas concebida com amor.

Giovani Ferreira Vargas (Gravataí, RS)

Público, amigos e parentes fazem uma salva de palmas no velório do dramaturgo Zé Celso no teatro Oficina - Zanone Fraissat/ Folhapress

Legado

"Atores de Zé Celso já se preparam para continuar a briga com Silvio Santos" (Ilustrada). Está aí uma oportunidade, a partir de algo muito triste, para que o município, o estado e a União possam dar um testemunho de amor à arte. E também os empresários da Fiesp, os banqueiros e grandes lojistas. São Paulo, fazendo memória a Zé Celso, será cada vez mais um polo internacional de cultura.

Luiz Carlos Silva da Cunha (Pouso Alegre, MG)



A região do Bexiga carece de áreas verdes. A ideia do parque não vai beneficiar só o teatro, mas toda a população daquela região.

Dario Leopoldo (São Paulo, SP)

Gal Costa

"Hildegard Angel pede autópsia de Gal Costa depois de denúncias contra viúva da cantora" (Mônica Bergamo). Gal Costa morreu em casa. Legalmente, tinha que haver autópsia.

Maria Stela C. Morato (São Paulo, SP)



Desvalorização

"Nenhum professor atinge topo salarial na rede estadual de SP" (Cotidiano). A fórmula perfeita para manter o país na pobreza e na ignorância.

Manoel Coutinho (Rio de Janeiro, RJ)

Alunos na Escola Estadual Professor Francisco de Paula Conceição Júnior, no extremo sul de São Paulo - Bruno Santos 12.ago.22/ Folhapress



Só um país que jamais priorizou a educação e nem vai priorizar é que desvaloriza tanto seus mestres.

Juliana Horta (Curitiba, PR)



Alguém sabe por que milhares de jovens com alto grau de instrução, deixam o país todos os anos ? Minha filha —graduada, mestre, doutora— foi embora há seis anos.

Marcos Fernando Dauner (Joinville, SC)

Mapa-múndi indica as temperaturas na Terra nesta quinta-feira, 6 de julho de 2023, quando novo recorde de calor foi quebrado - NCEP/Climate Change Institute/University of Maine

Calor recorde

"Com novo recorde de calor, Terra tem a semana mais quente já registrada" (Ambiente). A extinção da humanidade e de outras formas de vida já começou, à medida que o planeta se torna gradualmente hostil para nós e outros animais. Os ecossistemas, especialmente os oceanos, estão desequilibrados e desempenham um papel importante na regulação do clima terrestre. Apesar disso, muitos de nós ainda não reconhecem a gravidade da situação, devido à natureza lenta e contínua desse processo. Mesmo diante dos sinais evidentes, temos dificuldades em aceitar.

Márcio Soares (Campinas, SP)

Ruy Castro

O texto "Etnografia de galinheiro" (Opinião, 7/7) me trouxe lágrimas aos olhos, pelo riso incontido e pelas lembranças das pessoas de meu tempo. Ruy Castro é fantástico, se supera a cada coluna.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)