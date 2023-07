Um presidente que se diz estadista não pode se rebaixar, diz leitor

Manifestação

"Lula chama Bolsonaro de titica em discurso no Paraná" (Política, 4/7). O ex-presidente merece todas as mais severas críticas, é verdade. Só que um presidente que se diz estadista não pode se rebaixar e entrar em fruticas como essa. Apequenou-se mais uma vez!

Esse é o presidente que ia pacificar o país? Desse tipo de pacificador não precisamos.

Paulo Rivail Andrade (Ituiutaba, MG)

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília - Gabriela Biló/Folhapress

Reforma tributária

"Lira prevê esforço na Câmara para aprovar reforma tributária até sexta-feira" (Mercado, 3/7). Esta semana pode significar ao país como a redenção da mais do que esperada há décadas rota do desenvolvimento econômico sustentável e social se a reforma tributária, como prometida pelo presidente da Câmara, for votada e aprovada até a próxima sexta-feira. Oxalá, nas negociações em curso no Congresso, que venham prevalecer a sensatez e o interesse por parte dos políticos de realmente servir a nação, aprovando esse inadiável projeto.

Paulo Panossian (São Carlos, SP)

Corrupção

"STF, Planalto e Congresso têm prejuízo de pelo menos R$ 20 milhões com 8/1" (Política, 4/7). Se corrupção é indecência, então o prejuízo de R$ 20 milhões à União causado por vândalos bolsonaristas é também corrupção.

Ângela Luiza S Bonacci (São José dos Campos, SP)

Reeleição

"Inelegibilidade de Bolsonaro pode corrigir falhas da reeleição" (Dora Kramer, 3/7). A reeleição no Poder Executivo inibe o desenvolvimento de lideranças, em detrimento de processo em renovação bem-vinda. Estimula o eleito a tomar decisões voltadas para um próximo mandato, em prejuízo de ações prioritárias. O Poder Legislativo, nos três níveis de governo, segue sendo eleito sem a pertinente instituição da lista ordenada. Mereceria, sim, mais e oportuna abordagem.

Antonio Francisco da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Rede social

"Polícia prende suspeito de criar grupo no Discord para estupro virtual" (Cotidiano, 4/7). A invasão de perfis fakes e spam no Telegram e Discord é problemática. No Discord, tentei entrar num canal de assistência técnica de uma carteira de criptomoedas e um fake me respondeu, pedindo minha senha, sem que os administradores do canal estivessem fazendo qualquer monitoramento dos usuários. Não sei até hoje para que serve este Discord.

Rynaldo Papoy (Guarulhos, SP)

Reforma

"Restauro da marquise do parque Ibirapuera é estimado em R$ 70 milhões" (Cotidiano, 4/7). É vergonhoso a marquise do Ibirapuera estar fechada há tanto tempo, privando os frequentadores do parque do uso dessa enorme área. Porém, me pergunto se o custo para a sua reforma é mesmo de R$ 70 milhões. Incrível como se perde a noção de valores monetários quando se trata de usar dinheiro público.

Francisco Eduardo Britto (São Paulo, SP)

Colunista

"Exoesqueleto vende esperança e oculta necessidades reais de inclusão" (Jairo Marques, 4/7). Ótima reflexão. Claro que todos os avanços científico-tecnológicos no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência (dos mais diversos tipos) são sempre bem-vindos. Mas o velho Brasil de imensas desigualdades sociais ainda tem que melhorar muito. Sobre as calçadas, por exemplo, muitas são um horror. E a mentalidade de fazer cidades quase só para os carros ainda é predominante, infelizmente.

Miguel Gossn (São Paulo, SP)



O excelente texto (re)lembra o pouco caso dos governos diversos com a qualidade de vida das pessoas cadeirantes. Há muito para se fazer por aqui.

Maria Fatima Alves Fernandes (São Paulo, SP)

Atrocidade

"‘Posição taturana’ e torção de testículos são usadas para torturar presos no CE, relata Defensoria" (Cotidiano, 4/7). Esses policiais e guardas são muito piores que os presos. São sádicos e psicopatas pagos com nossos impostos para instalar a selvageria e não a obediência à lei. Este não é um país decente.

Maria Lopes (São Paulo, SP)



Não dá para tachar esses agentes públicos de animais porque estes são selvagens, mas desconhecem o que seja sadismo e, principalmente, covardia.

Carlos Roberto de Moura Costa (Aracaju, SE)

Decisão

"É hora de falar de eutanásia" (Juca Kfouri, 4/7). De repente nos deparamos com a humanidade de uma crônica perfeita sobre nosso direito de morrer. Suavemente foi exposto o desejo de cada um em plena consciência de como deve encerrar sua ida. Nós temos o direito de escolher, quando ainda lúcidos, o que queremos diante do sofrimento, sem dor. Deixe-nos em paz em nossa inevitável partida. É isso.

Terezinha Dias Rocha (São Paulo, SP)



Não sou um fã de Juca Kfouri, talvez por não ser ligado em esportes, mas seu texto a respeito do direito a eutanásia merece todo o respeito e aprovação. Já é mais que passada a hora de se discutir um direito tão essencial. Acredito, independente de religião, que cabe ao paciente decidir sobre a interrupção de sua vida em casos irreversíveis e que causam muita dor e sofrimento.

Marcelo Martins (Ribeirão Pires, SP)

Abandono

"Navio que fez 1ª viagem brasileira para a Antártida está abandonado no porto de Santos" (Cotidiano, 3/7). Acho que o navio representa o investimento em conhecimento e pesquisa que o país destina à sociedade.

Mariana Cayres Braun (Jundiaí, SP)



O Brasil, que não preserva nem a floresta amazônica, vai conservar navio enferrujado?

Eduardo Freitas (São Paulo, SP)