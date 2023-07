Leitores homenageiam João Donato: 'um gênio negligenciado'

João Donato

"Morre João Donato, um dos precursores da bossa nova, aos 88 anos" (Ilustrada). Morre um gênio da MPB, cheio de ritmo, balanço e um exclusivo tom tropical. Um gênio que não parou de criar e encantar. Difícil encontrar um artista tão original e universal que, na minha opinião, foi negligenciado.

Donato parecia ser desses entes só dispostos a sorrir e amar, sempre com muita doçura. Sua musicalidade, inerente aos gênios, fez escola. Sempre com poesia e muito ritmo. João Donato, vá com Deus, meu querido. Deixaste uma legião de corações partidos aqui hoje. Agora habita o panteão das lendas da MPB.

João Donato encerra sua vida terrena, mas sua grande obra fica. Infelizmente, quase todos os músicos da época de ouro no Rio de Janeiro, entre os anos 1950 e 1960, já partiram. Tive a sorte de vê-lo em apresentação no Sesc. Eu e minha família saímos extasiados. Simples, singelo, fala mansa e supereducado, conversou conosco e permitiu muitas fotos. Seu LP de estreia, ainda no acordeão, felizmente foi remasterizado e pode ser adquirido em CD. Meus sentimentos aos familiares.

"Moro tem mandato sob ameaça e corre risco de derrota já no Paraná" (Política, 17/7). Moro era um herói nacional até perceberem que a toga dele era igual a um tapete, embaixo de onde escondiam toda a sujeira. Não está resistindo a um aspirador de pó.

"STF mina braços da Lava Jato com anulação de provas da Odebrecht" (Política).Corrupção contra corrupção é a receita para a perdição de um país. A corrupção dos integrantes da Lava Jato, que usaram essa operação para fins particulares, acabou destruindo a possibilidade de punição dos desvios de dinheiro público por parte das empreiteiras e políticos desonestos.

"Governo dá aval a lei defendida por bancada da bala que pode limitar mulheres na PM" (Cotidiano).

A polícia jamais deveria ser militar. Essa militarização de uma função eminentemente civil é a causa da ineficiência e da maioria dos abusos causados pela atuação das PMs. Em algum momento, no futuro que espero não seja muito distante, haveremos de civilizar nossas polícias.

"Abin vê conexão de ato golpista com garimpo e transportadora" (Política, 17/7). Essas informações oficiais foram entregues à CPI de 8 de janeiro. O que mais esperam os órgãos responsáveis para iniciarem imediatamente o indiciamento das empresas golpistas?

"Lula se reunirá com apoiadores e opositores da ditadura da Venezuela em Bruxelas" (Mundo). Apoio a política externa do governo Lula, mas seu posicionamento quanto à questão da democracia na Venezuela é um grande equívoco e compromete sua imagem no exterior e internamente.

"Vivo, Tim e Claro discutem fim do WhatsApp ilimitado por custos do 5G" (Mercado). Que isso seja investigado pelas autoridades competentes. O alinhamento de práticas que gerem prejuízo ao consumidor configura, em tese, o crime de formação de cartel.

Se as redes sociais fossem pagas e se o WhatsApp não fosse ilimitado, mais da metade dos brasileiros não teria se informado erradamente com esses grupos de fake news que ganharam território livre e acesso ilimitado ao seu conteúdo de mentiras e distorções.

"WhatsApp é condenado a indenizar vítima de fraude por não deletar conta de golpista" (Mercado). Incrível! O WhatsApp deixou por 6 meses o golpista livre para atuar, sem remover a conta. Ele está certíssimo em processar. Espero que essa moda pegue.

O certo é seguirmos o exemplo desse advogado todos os cidadãos brasileiros vitimas de golpe pelo WhatsApp ou pelo Facebook, se ao pedirmos providências não formos atendido, com certeza eles aumentarão a segurança!

Que a afirmação do ministro do STF Roberto Barroso ("derrotamos o bolsonarismo") foi inapropriada e inoportuna, não resta dúvida. Quem na verdade foi derrotado nas últimas eleições foi Jair Bolsonaro, pois o bolsonarismo, com tudo o que ele carrega de pior, persiste. Prova disso é o que aconteceu no Aeroporto de Roma, em que um punhado de brasileiros eivados de ódio agrediu, gratuita e verbalmente, o ministro Alexandre de Moraes e sua família, e até fisicamente um de seus filhos. É esse o legado de um governo que, no lugar do respeito e do debate, fez e continua fazendo da truculência sua marca registrada. O bolsonarismo ainda precisa ser derrotado.

