Leitores comentam relação afetiva com livros: 'Anotações, dedicatórias e assinaturas'

Histórias à parte

"Tesouros secretos de uma biblioteca" (Juliana de Albuquerque, 13/7). Gostei bastante do seu texto. Herdei bastante livros da minha mãe e, ao longo dos meus 38 anos, adquiri e ganhei muitos outros. Fico imaginando com quem estão aqueles que doei e se os novos donos repararam nas anotações, dedicatórias e assinaturas presentes na maioria.

Luísa Pires Toledo (Nova Friburgo, RJ)



Completando, nós que amamos os livros temos, cada um de nós, uma relação muito particular de conviver com eles; de guardá-los nas prateleiras.

Carlyle Vilarinho (Brasília, DF)

Cliente olha os livros na segunda maior livraria da Hungria, Lira, em Budapeste - Bernadett Szabo/Reuters

Insistência

"Bolsonaro diz que buscará Senado se voltar a ficar elegível e abre caminho para Tarcísio" (Painel, 13/7). É importante sempre sentir a direção dos ventos. E os ventos mudaram.

Max Ribas (Miracatu, SP)



Que imbróglio mais indigesto! A próxima eleição está longe!

Diva Negri (Florianópolis, SC)

Conduta

"Toga requer recato" (Dora Kramer, 14/7). Parece que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão precisar de uma "reciclagem" para perceberem que algumas manifestações são impróprias ou vedadas a eles. Alguns eventos também, especialmente os patrocinados por interessados em causas judiciais na referida corte. Não é possível que não tenham discernimento suficiente para saber onde, quando, em que e com quem devem frequentar, estar e interagir.

Pedro Cardoso da Costa (São Paulo, SP)



Sou advogado e me formei há 28 anos. De lá para cá, os juízes mudaram muito. Antes só falavam no processo, hoje dão entrevista para qualquer um que fizer pergunta, sem pudor.

Otavio Junqueira (Belo Horizonte, MG)

Os ministros Luís Roberto Barroso (STF) e Flávio Dino (Justiça) na abertura do Congresso da UNE - Yuri Salvador/UNE

Comando

"Barroso assumirá órgão que endureceu punição a juízes por manifestações políticas" (Política, 14/6). Barroso está certo. Ótimo nome. Nós todos, brasileiros de bem, derrotamos o fascismo e a teocracia.

Maria Luporini (Campinas, SP)



Palhaçada esse país. Logo ele que manifesta claramente suas posições políticas. Está mais do que na hora de uma reforma séria no Judiciário brasileiro.

Luis Paulo Netto (São Paulo, SP)

Trocas

O problema não é ter ministros "trocáveis" ou não no governo. Depois do governo Bolsonaro sabemos como nunca que é imperioso, é vital ter um vertebrado no Ministério da Saúde. E vertebrado é coisa que o centrão, também sabemos muito bem, não pode oferecer.

Celso Balloti (São Paulo, SP)

Tempo integral

"Desafios de aumentar a jornada escolar" (Priscilla Bacalhau, 13/7). Meu filho ficou em escolas com tempo integral até os 12 anos. É muito importante numa família onde os pais trabalham e estavam inclusos também esportes e cursos de língua estrangeira que eu não tinha tempo de levar porque meu trabalho era longe. Eu ficava muito mais tranquila com a criança guardada pela escola do que em casa com uma babá. Toda transição começa por ampliação do acesso e ter essa vontade já é bom para o país.

Valeria Cavalcanti Rolla (Rio de Janeiro, RJ)



Gastos com educação não são despesa, são investimentos. Escola em horário integral é a melhor alternativa para evitar o crime e a vida nas ruas.

Maria Araujo (Belo Horizonte, MG)



Imposto

"Fábricas de iates temem freio em negócios com IPVA previsto na Reforma Tributária" (Mercado, 13/7). As classes média e pobre pagam IPVA por suas carroças e os milionários não pagam este imposto por seus iates de luxo. Pode? Pode, aqui pode tudo. Enquanto isso no mapa da fome…

Lenise de Souza Ferreira (Joinville, SC)



Sempre usam essa justificativa: a gente gera emprego. Que ridículo.

Joselma Ramos Mouta (Brasília, DF)

Iates em exibição na feira São Paulo Boat Show, em setembro de 2022 - Divulgação

Confiança

"Motoristas da Uber aplicam golpe e cobram altos valores por viagens sem passageiro" (Mercado, 14/7). Não peço carros de aplicativos. Uso táxi selecionado por mim, inclusive com cadastro completo prévio.

Galdino Formiga (São Paulo, SP)



Já usei muito o Uber, inclusive para realizar pequenas viagens como idas ao aeroporto. Porém, há alguns anos constatei que a qualidade do serviço caiu muito, trazendo vários elementos de insegurança. Hoje evito e para as viagens fiz amizade com um bom motorista e acerto diretamente com ele.

Marcelo Alvarez Ghibu (Santos, SP)

Descaso

"Surto de sarna atinge jovens da Fundação Casa em São Paulo" (Mônica Bergamo, 13/7). No estado mais rico, na cidade mais rica do país, uma instituição que deveria tratar, educar, ressocializar, profissionalizar, dar perspectiva de vida e futuro para a molecada que por infelicidade e condições ruins de vida caiu na criminalidade, transforma suas instalações em um inferno. Ao invés de formar cidadãos, é uma fábrica de pessoas ressentidas e traumatizadas por violência de Estado.

Mara Passos (São Paulo, SP)

Repercussão

"Filho de Elis diz que processo do Conar é ‘mais um desdobramento positivo da propaganda’" (Mônica Bergamo, 13/7). Fiquei chocada quando vi a propaganda. Achei um desrespeito sem tamanho à Elis Regina, à própria família e aos fãs, mas são os filhos que detêm o uso de imagem da mãe. O que o dinheiro é capaz de revelar nas pessoas é chocante. A VW deveria ter refletido melhor sobre essa proposta. Poderia comemorar os 70 anos de forma mais digna. Não gostei.

Denize Barbosa Lial (Santa Bárbara D’Oeste, SP)