Leitores comentam depoimento de hacker a CPI

A grande lição que fica disso tudo é: no fim, o antipetismo foi a oportunidade de ouro para gente da pior espécie chegar ao poder e lucrar absurdamente. É por isso que hoje eles ainda tentam se apegar à promoção do ódio e às fake news contra Lula, que mesmo com inúmeros problemas, é um estadista e nunca teve nada provado contra si. Nossa frágil democracia resistiu.

Felipe José Fernandes Macedo (São João Del Rei)

O hacker Walter Delgatti presta depoimento na CPMI do 8 de Janeiro, no Senado - Gabriela Biló/Folhapress





Essa CPI foi provocada pela turma da direita para tentar responsabilizar o Governo Lula pelos atos de 8 de janeiro. Mas, pelo andar da carruagem, foi um autêntico tiro no pé.

Darci de Oliveira (Porto Alegre, RS)



A defesa de Bolsonaro está entrando com uma queixa-crime contra o pirata cibernético Walter Delgatti Neto, por declarações falsas e sem provas. As coisas precisam ser colocadas em seus lugares, e depoimento de detido pela Justiça não vale nada sem comprovação alguma.

Vilnei Herbstrith (Porto Alegre, RS)



Quando um indivíduo que cometeu crimes contra várias pessoas, inclusive deputados, senadores, juízes e procuradores, comparece a uma CPMI para falar de seus crimes e ganha admiração das pessoas, é que podemos avaliar o nível de certos cidadãos.

Paulo Rivail Andrade (Ituiutaba, MG)

Vândalos golpistas invadem a praça dos Três Poderes e depredam os prédios. Na imagem, homem quebra janela do Palácio do Planalto - Gabriela Biló/Folhapress

"Festa da Selma"

"PF mira golpistas que incitaram ataques do 8/1 usando codinome ‘festa da Selma’" (Política). Saudade de quando música gospel falava só do evangelho de Cristo.

Quitéria da Silva Pájaro (Santos, SP)

Anistia

"Governo Tarcísio envia projeto que anistia multas na Covid e beneficia Bolsonaro" (Painel). O governador beneficia o negacionismo e a incivilidade egoísta. Tolo é quem cumpre a lei neste país.

Luiz Gomes (Fortaleza, CE)



Para o empresariado, foi cobrança firme, com multa, juros e ameaças de suspensão do CNPJ caso não regularizasse as pendências. Aliás, todos os estados fizeram isso.

Antonio Pimentel Pereira (Governador Mangabeira, BA)

Milionários

"Brasil foi o país que mais ganhou milionários em 2022, aponta relatório" (Mercado). Uma notícia desanimadora. Bom mesmo seria se o título da matéria fosse outro: "Brasil foi o país que mais distribuiu renda e tirou trabalhadores da linha da pobreza".

Mateus Vaz de S. Sá (Goiânia, GO)

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) durante entrevista à Folha em janeiro - Karime Xavier - 17.jan.2023/Folhapress

Caravana

"Boulos faz caravanas em SP para abrir campanha e tenta formatar perfil moderado" (Política). Boulos é o candidato para resolver o problema dos moradores de rua na cidade.

Fátima Marinho (São Paulo, SP)



Qual a experiência administrativa de Boulos para querer administrar a maior cidade do Brasil?

João Braga (Marília, SP)

Fofoca

"Larissa Manoela e o triunfo da fofoca" (Mauricio Stycer, 17/8). O assunto não é mera fofoca. Relação tóxica/abusiva dos pais é um assunto delicado e importante de ser debatido na TV aberta, mas infelizmente a entrevista do Fantástico deixou muitas lacunas.

Tiago Negreiros (Canadá)



Excelente. Poderia trazer críticas mais pesadas à sociedade brasileira, que aplaude o fútil e se anestesia nesse mar de celebridades para esquecer os problemas da vida real. Somos vítimas da falta de cultura e educação, que coloca a média brasileira no coração da mediocridade. É compreensível a busca da mídia por audiência, mas é intragável a voracidade com que a sociedade consome esse tipo de conteúdo.

Ricardo Luiz Marcello (São Paulo, SP)

Ailton Krenak em cena do documentário 'Pisar Suavemente na Terra', de Marcos Colón - Divulgação

ABL

"Ailton Krenak decide se candidatar à ABL e é favorito a ser eleito" (Ilustrada). Maravilha. Viva o povo da floresta.

Eduardo Guimarães (São Paulo, SP)

Barril de pólvora

"Cracolândia vira barril de pólvora com morte, protestos e brigas entre lojistas e usuários" (Cotidiano, 17/8). Eis o resultado da estratégia da prefeitura em espalhar a cracolândia pela cidade. Usuários mantidos em êxodo constante; falta de políticas públicas; soluções que não resolvem, como a isenção de IPTU; ações policiais que tratam os dependentes químicos como traficantes. A cracolândia é o maior case de fracasso dos governos municipal e estadual de São Paulo.

Ana Trigo (São Paulo, SP)

Neymar ao ser apresentado como jogador do Al-Hilal - Saudi Pro League/AFP

Talento

"Neymar é o maior desperdício de talento da história do futebol" (Juca Kfouri, 17/8). Texto irretocável! Que pena para nós, apreciadores de futebol, que nos maravilhamos com seus primeiros anos no Santos, mesmo não sendo santistas, com a mais absoluta certeza de que ele iria até desbancar Messi e Cristiano, e vemos o pastiche em que se transformou.



Há um grave equívoco de origem na análise. Neymar simplesmente não é tão talentoso assim. A história dele é prova disso. Confundem firula e habilidade com a bola com futebol. Nunca teve a explosão de CR7, a inteligência de Messi, o senso coletivo de Modric e por aí vai. A eterna expectativa em torno dele é fruto do marketing e, talvez, de uma compreensão errada do que o futebol hoje. A decisão de jogar na Arábia Saudita aos 31 anos demonstra autoconhecimento sobre as próprias limitações.

Maria Fernanda Delgado Albuquerque (Petrópolis, RJ)