Leitores criticam aulas digitais da gestão Tarcísio

"Aulas digitais de Tarcísio em SP são alvo de críticas" (Cotidiano). O projeto para a educação em São Paulo é o de desmonte do já precário ensino público. Alunos sem livro e redução dos recursos constitucionais são apenas as primeiras marcas de um governo sem compromisso com São Paulo e de um secretário compromissado com o ensino privado.

Azuaite Martins de França (São Paulo, SP)

Slide de aula de geografia sobre capitalismo para alunos do 7º ano em SP - Reprodução 

Todos os dias temos notícias alarmantes de desmandos dessa gestão. Compra de livros digitais sem licitação, aulas baseadas em slides produzidos sem uma revisão rigorosa, compra de aparelhos eletrônicos que não são entregues no prazo. Qual o interesse urgente da digitalização da educação em SP?

Ana Cristina Cardoso (Guarulhos, SP)



Os alunos não têm nem celular nem computador. Ensino público não é para quem tem condições financeiras. O que esse governador não sabe sobre educação dá uma enciclopédia.

Edna Ligieri (São Paulo, SP)

O ministro da Justiça, Flávio Dino, e o presidente Lula, nesta quarta-feira, na 7ª Marcha das Margaridas em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

Irritação

"Lula se irrita com Dino após operação da PF sobre joias de Bolsonaro ofuscar PAC" (Política). A Polícia Federal é instituição do Estado e sua atuação deve ser totalmente desacoplada dos interesses dos governantes. Infelizmente, muitos políticos brasileiros acham que essas instituições são de sua propriedade e fazem de tudo para as aparelhar. Bolsonaro e Lula são exemplos emblemáticos dessa patologia altamente deletéria para o país.

Jorge Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)

Antifeminismo

"A quem interessa o antifeminismo?" (Opinião, 16/8). É claro que nem todas as mulheres percebem sua própria condição de ser humano de segunda categoria, na sociedade patriarcal e feminicida em que vivemos. Sempre haverá aquelas que se sentem satisfeitas no lugar de "rainha do lar", mas tenho a convicção de que as mais inteligentes vencerão e ajudarão a todas.

Luiza Nagib Eluf (São Paulo, SP)

Ato contra a violência obstétrica e estupro e pela dignidade e respeito às mulheres, em São João do Meriti (RJ) - Eduardo Anizelli - 13.jul.22/ Folhapress - Folhapress 

São louváveis os movimentos que dão voz aos invisíveis. Mesmo já tendo dobrado o cabo da boa esperança, sonho um dia com a sociedade mais justa, onde a competência seja o principal critério, que mulheres não sejam obrigadas a serem escravas domésticas, com jornadas exaustivas dentro e fora de casa. Liberdade e respeito para todos os oprimidos. Empatia sempre que possível.

Marenildes Pacheco da Silva (Rio de Janeiro, RJ)



O artigo ataca um texto da colunista Lygia Maria que, na realidade, merece aplausos ao alertar sobre a vulgarização de atos abomináveis como o assédio e o estupro, promovida por figuras que se autoproclamam as mais fidedignas defensoras dos direitos das mulheres. Tais criaturas fazem mal à dignidade feminina pois desrespeitam as verdadeiras vítimas ao tentar impor suas distorcidas ideias.

João Paulo Zizas (São Bernardo do Campo, SP)

Usuários de drogas se concentram na rua dos Protestantes, no centro de São Paulo - Danilo Verpa - 15.ago.23/Folhapress

Cracolândia

"Porteiro é vítima de latrocínio na cracolândia em dia marcado por tensão" (Cotidiano). O que mais me assusta é notar que o crescimento vertiginoso de dependentes químicos e traficantes se alastra por todo o país. Em Brasília, essa realidade já começa a se revelar. E tudo começa de maneira muito insignificante. Por que as autoridades não tomam providências enquanto o problema está no começo? Sem querer ofender, mas acho que falta muita competência nesse nosso cenário político. Falta estabelecer prioridades e tomar atitude.

Raqueline Feitosa (Brasília, DF)



Não resolvem o problema porque não têm a mínima ideia do que fazer, como todos os que estiveram à frente das administrações municipal, estadual e federal nos últimos 30 anos. Continuam enxugando gelo, e os moradores, comerciantes e trabalhadores que se lasquem.

Flávio Angelo Bolcioni (Presidente Prudente, SP)

Vulnerabilidade

O sistema elétrico de potência ideal possui proteções adequadas para identificar e isolar eventuais defeitos em linhas de transmissão, transformadores, geradores, reatores, entre outros equipamentos. Quando ocorre uma falha numa linha de transmissão, esta deve ser isolada com o objetivo de não propagar a falha para outras partes do sistema. Os atuais sistemas de monitoramento geram relatórios automáticos para possibilitar a rápida correção e religamento. O apagão desta terça-feira comprova a indesejável vulnerabilidade do sistema interligado de energia elétrica brasileiro.

José Carlos Saraiva da Costa (Belo Horizonte, MG)